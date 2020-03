Aman kündigt neue Hotelmarke Janu an, eine Herberge für die Seele

London (ots/PRNewswire) - Seit mehr als 30 Jahren erstrecken sich die Hotels der Aman-Kette von den Ufern Phukets bis zu den Bergen Bhutans und werden bald die Straßen von New York erreichen. Ganz dem Erlebnis seiner treuen Gäste verpflichtet, die es in den Mittelpunkt seiner Marke stellt, bietet Aman weiterhin seinen erlesenen Lebensstil in idyllischen Sanktuarien an, die eine erhabene Privatsphäre, einen unvergleichlichen Service und entspannte Eleganz bieten. Aufbauend auf diesem Erbe und nach zwei Jahren Forschung und Entwicklung bietet die Einführung einer neuen Marke - so wie zuvor Aman - eine bahnbrechende neue Richtung in der Hotellerie.

Willkommen bei Janu, der Schwestermarke von Aman - einer Hotelmarke, die durch das dynamische Gleichgewicht der Gegensätze Harmonie schaffen wird. Während Aman gleichbedeutend mit der Sanskrit-Übersetzung "Frieden" ist, steht Janu für "Seele"; Aman ist ein Zufluchtsort, während Janu für das Verbundensein steht; Aman bietet eine wohltuende Atempause, während Janu eine energetische Atmosphäre für diejenigen bietet, die mit innerer Zufriedenheit nach einem größeren Ziel suchen.

Janu teilt seine DNA mit seiner legendären älteren Schwester, doch schlägt Janu einen anderen Pfad ein, auf dem echte menschliche Interaktion, spielerischer Ausdruck und soziales Wohlbefinden im Mittelpunkt stehen. Janu wird eine Atmosphäre schaffen, die eine bewusste Verbundenheit fördert, um Kopf und Herz ins Gleichgewicht zu bringen und Raum für Kreativität zu schaffen.

Im hektischen Rhythmus des modernen Lebens ein Gleichgewicht zu finden, ist eine Herausforderung, vor der wir alle stehen. Das ständige Jagen der Zeit, das Jonglieren mit den täglichen Aufgaben und das Streben nach optimaler Gesundheit von Geist und Körper bedeuten, dass die Kunst der Entspannung vernachlässigt wurde. Tag und Nacht. Arbeit und Freizeit. Yin und Yang - es gibt in allem Leben eine Dualität, und nirgendwo kommt diese besser zum Ausdruck als in der Philosophie von Janu, in der es darum geht, die Seele durch das dynamische Gleichgewicht der Gegensätze wiederzubeleben.

Vladislav Doronin, der Vorsitzende und CEO von Aman, sagte: "Aman und seine Schwester ergänzen sich gegenseitig und dies ist für beide Seiten vorteilhaft; zusammen bieten sie eine ganzheitliche Lösung für die wechselnden Bedürfnisse und Wünsche der heutigen internationalen Reisekenner. Wir haben einen Leerraum auf dem Markt erkannt und wollen die Hotelindustrie in eine neue Dimension führen. In der heutigen modernen, schnelllebigen Gesellschaft, in der die menschliche Verbindung und Kommunikation durch die digitale Welt neu definiert wurde, wollten wir eine neue Hotelmarke mit Seele schaffen, die die menschliche Interaktion wieder in Gang bringt.

Die Marke Janu lanciert mit drei bereits im Bau befindlichen Hotels, die demnächst eröffnet werden: Montenegro (2022), Al Ula in Saudi-Arabien (2022) und Tokio (2022), sowie eine robuste Pipeline zukünftiger Hotels. Janu Montenegro wird das erste Hotel sein, das das Konzept der Serviced Apartments der Marke "Janu Montenegro" integriert und es den Gästen ermöglicht, denJanu-Lebensstil in vollem Umfang zu genießen.

