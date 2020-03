Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern: Salzburger Berg-Festspiele rund um den Großglockner!

Salzburg (OTS) - Das größte Naturschutzgebiet Zentraleuropas mit seinen 265 Dreitausendern, 340 Gletschern, 550 Seen und 120 Almen ist für Besucher ein wirklich außergewöhnliches Erlebnis. Und es lässt sich perfekt mit einem Urlaub in der Festspiel- und Mozartstadt Salzburg verbinden.

Wer in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern Urlaub machen möchte, hat die Wahl zwischen 13 Nationalparktälern und 20 Nationalparkorten. Dort machen Gastgeber und Nationalpark-Ranger die Schätze des Nationalparks zwischen Nationalparktälern, Almen, Wasser, Eis und Fels erlebbar. An drei „Hohe Tauern Erlebnistagen“ wird das Abenteuer in den schönen Naturlandschaften von Nationalpark-Rangern, Musik und Kulinarik begleitet. Vielleicht auch an den Krimmler Wasserfällen, mit 380 Metern Fallhöhe Europas größte Wasserfälle – und eines der eindrucksvollsten Naturschauspiele der Welt. Jede Sekunde rauschen 3.750 Liter Wasser die drei Gefällestufen hinunter. Ab Mai läuft in den WasserWelten Krimml an ihrem Fuße die neu gestaltete Ausstellung „Die Gesichter des Wassers“. Sie zeichnet den Weg vom H2O-Molekül über Bäche, Flüsse und Meere bis zum Schneekristall und dem ewigen Eis der Antarktis nach. Alle Sehenswürdigkeiten rund um den Ort Krimml, den WasserWelten und die Wasserfälle Krimml entdeckt man seit dem Vorjahr ganz einfach mit dem GPS-Guide „Krimml Waters“, der per App auf das Smartphone geladen werden kann.

Neues „Wildnisgebiet“ Sulzbachtäler

Mit 25 Dreitausendern und 17 Gletschern sind die Sulzbachtäler im Nationalpark Hohe Tauern seit diesem Jahr ein international anerkanntes und geschütztes Wildnisgebiet. Es ist erst die zweite Auszeichnung, welche von der Weltnaturschutzunion IUCN an Österreich vergeben wurde. Die „Sulzbachtäler“ spielen damit in der gleichen Liga wie die US-Wilderness Areas Yosemite oder Beaver Creek. „Das Größte“ für viele Urlauber in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern ist und bleibt jedoch der Großglockner. Der mit 3.798 Meter höchste Gipfel Österreichs und die Pasterze als längster Gletscher der Ostalpen sind ein echter Publikumsmagnet. Um das Meer der Dreitausender, mit etwas Glück auch Steinböcke, Adler und Murmeltiere aus nächster Nähe zu sehen, muss man aber schon lange kein Alpinist mehr sein. Die Großglockner Hochalpenstraße ist eine der schönsten Panoramastraßen der Welt und eines der meistbesuchten Ausflugszielen Österreichs. Sie führt auf 48 Kilometern Länge und über 36 Kehren ins Herz des Nationalparks. Das grandiose Beispiel österreichischer Straßenbaukunst steht seit dem Jahr 2015 unter Denkmalschutz. Von der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe überblickt man die Pasterze und die Großglocknerspitze. Ab Juni 2020 wird im Besucherzentrum anlässlich „30 Jahre Fall der Berliner Mauer“ die neue Sonderschau „Trabi-Ansturm am Großglockner“ eröffnet. Tipp: Eine Übernachtung auf der Edelweiß-Spitze auf 2.571 Metern Seehöhe, dem höchsten Punkt der Hochalpenstraße, mit atemberaubendem Sonnenaufgang inmitten der Hohen Tauern.

www.nationalpark.at / www.grossglockner.at

