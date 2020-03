Helvetia Österreich Jahresergebnis 2019

Ausgezeichnetes ertragsseitiges Ergebnis

Das Gesamtprämienaufkommen ist in Österreich (inkl. Transportversicherungsgeschäft) mit EUR 480,9 Mio. annähernd auf Vorjahresniveau.

Das Prämienaufkommen Schaden-Unfall stieg um 6,0 Prozent auf EUR 328,5 Mio.

Das Prämienvolumen im Lebengeschäft hat sich erwartungsgemäß um 17,4 Prozent auf EUR 152,3 Mio. verringert.

Innerhalb der fondsgebundenen Lebensversicherung verzeichnet Helvetia ein Plus bei laufenden Prämien von 11,2 Prozent.

Mit einer Combined Ratio (IFRS netto) von 89,9 Prozent setzt Helvetia Österreich den ausgezeichneten Geschäftsverlauf der letzten Jahre fort.

Helvetia Österreich kann für das Geschäftsjahr 2019 ein ausgezeichnetes ertragsseitiges Firmenergebnis ausweisen: Erneut befindet sich die Combined Ratio mit 89,9 Prozent unter der 90-Prozent-Marke (2018: 89,2 Prozent). Das Gesamtprämienvolumen von Helvetia Österreich (inkl. Transportversicherungsgeschäft) liegt mit EUR 480,9 Mio. in 2019 leicht unter dem hohen Vorjahresniveau (EUR 494,3 Mio.). »Helvetia wächst kontinuierlich in den Zielmärkten und das versicherungstechnische Ergebnis ist ausgezeichnet«, zeigt sich Thomas Neusiedler, seit 1. Jänner 2020 CEO von Helvetia Österreich, mit dem Geschäftsverlauf sehr zufrieden. »Die Ergebnisse bestätigen: Mit Fokus auf Digitalisierung und Serviceoptimierung haben wir die richtigen Handlungsfelder identifiziert, um Helvetia nachhaltig voranzubringen.«

Schaden-Unfall-Geschäft: Erneut starkes Wachstum über dem Markt

Das Schaden-Unfall-Geschäft hat sich erneut sehr positiv entwickelt. Mit einem Anstieg um 6,0 Prozent auf EUR 328,5 Mio. ist Helvetia Österreich wiederum über dem Markt gewachsen (2018: EUR 309,8 Mio.). Im kompetitiven Kfz-Bereich erzielte Helvetia Österreich ein Wachstum von 5,4 Prozent auf EUR 122,5 Mio. (2018: EUR 116,2 Mio.). In den Sachversicherungen legte Helvetia Österreich um 6,4 Prozent auf EUR 206,0 zu (2018: EUR 193,6 Mio.). Die Netto Schadenquote (IFRS) liegt weiterhin bei erfreulichen 60,1 Prozent (2018: 59,9 Prozent).

Lebengeschäft: Rückgang im Prämienvolumen und Zuwachs bei laufenden Prämien innerhalb der fondsgebundenen Lebensversicherung

Das Geschäftsvolumen im Lebengeschäft fiel 2019 um 17,4 Prozent auf EUR 152,3 Mio. (2018: EUR 184,5 Mio.). Der Rückgang betrifft erwartungsgemäß die hohen fondsgebundenen Einmalerläge, bei denen in den Vorjahren ein überdurchschnittliches Wachstum erzielt werden konnte. »Diametral dazu verzeichnen wir innerhalb der fondsgebundenen Lebensversicherung Zuwächse bei laufenden Prämien um stattliche 11,2 Prozent«, sagt Andreas Bayerle, Vorstand für die Bereiche Leben und Finanzen von Helvetia Österreich, und ergänzt: »Während Einmalerläge bekanntermaßen volatil sind, sehen wir im starken Wachstum der laufenden Prämien ein klares Zeichen für den Erfolg unserer fondsgebundenen Produkte.« Einer der Wachstumstreiber innerhalb der fondsgebundenen Lebensversicherung ist die FairFuture Lane: Sie umfasst eine Reihe an Fonds, die ausschließlich in Titel mit klarer nachhaltiger Ausrichtung investieren. Die Lane trifft den Zeitgeist und verzeichnete knapp ein Jahr nach ihrem Start bereits eine Produktionssumme von 30,5 Mio. Euro (Jahresprämie mal Laufzeit).

Ausblick 2020: Auf der Zielgeraden der Unternehmensstrategie

Die Themen Digitalisierung und Serviceoptimierung werden Helvetia auch in diesem Jahr begleiten: Mit der elektronischen Signatur und der Umsetzung der Antragsvervollständigung im Lebengeschäft setzt Helvetia die nächsten Schritte in Richtung eines modernen Versicherungsverkaufs. Bereits in der ersten Ausbaustufe sind die Erleichterungen im Arbeitsalltag für Mitarbeitende, Partner und – natürlich auch im Sinne der Nachhaltigkeit – in Papier- und Druckeinsparungen spürbar. Mit der Vereinfachung der Polizzen und Produktinnovationen sind 2020 weitere Neuerungen bei Helvetia Österreich geplant. Marketing-Schwerpunkte werden heuer im Rahmen der Gewerbeoffensive gesetzt: Sie rückt klein- und mittelständische Unternehmen in den Fokus, um den Ausbau des Firmenkundengeschäfts voranzutreiben und wird in allen Vertriebswegen umgesetzt. Alle Maßnahmen folgen dem Markenversprechen »einfach. klar. helvetia.« und werden Helvetia ihrem Ziel – bester Partner für den Vertrieb und bester Arbeitgeber für motivierte Mitarbeitende zu sein – auch im Jahr 2020 näherbringen.

Helvetia Gruppe: Deutliche Steigerung bei Gewinn und Geschäftsvolumen

Helvetia weist für 2019 eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung aus: Das IFRS-Ergebnis nach Steuern erhöhte sich um 24,9 Prozent auf CHF 538,1 Mio. Das Geschäftsvolumen wuchs um 5,6 Prozent in Originalwährung auf CHF 9.454,1 Mio. an. Basierend auf soliden versicherungstechnischen Ergebnissen sowohl in Leben als auch in Nicht-Leben waren eine deutlich stärkere Performance auf den Kapitalanlagen und ein einmaliger positiver Steuereffekt die Haupttreiber des gesteigerten Ergebnisses. Das Wachstum des Geschäftsvolumens war im Wesentlichen durch das Nicht-Lebengeschäft (+8,3 Prozent in Originalwährung) in Europa und von strategischen Initiativen in Specialty Markets getrieben. Im Lebengeschäft stieg die Marge nach Kosten, bedingt durch positive Bewertungseffekte bei anlagegebundenen Produkten und ein besseres Kostenergebnis, an. Das Neugeschäft entwickelte sich ebenfalls sehr positiv und weist eine Erhöhung der Neugeschäftsmarge auf 2,9 Prozent aus. Im Nicht-Lebengeschäft liegt die Netto Combined Ratio mit 92,3 Prozent auf einem guten Niveau und in der Zielvorgabe der Strategie helvetia 20.20. Die Umsetzung der Strategie helvetia 20.20 verläuft erfolgreich und befindet sich auf der Zielgeraden. Einen Meilenstein stellt die Akquisition des spanischen Versicherers Caser dar.

