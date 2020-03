Donaustadt: „Andrews Sisters Tribute“ im Kultur-Stadl

Wien (OTS/RK) - Das Swing-Trio „The Reveilles“ stellt sich am Sonntag, 8. März, im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) ein und unterhält das Publikum mit der Musik-Revue „Andrews Sisters Tribute – A Sentimental Journey“. Beginn des Konzertes ist um 19.00 Uhr. Das Programm basiert auf den Evergreens der legendären amerikanischen Vokal-Formation „Andrews Sisters“. Die beliebten österreichischen Künstlerinnen Janine Hickl (Gesang), Caro Loibersbeck (Gesang, Piano) und Clara Loibersbeck (Gesang, Bass) bringen flotte Hits aus der Vergangenheit mit Stimmgewalt, Temperament, Charme plus Humor zu Gehör. Das Damen-Ensemble „The Reveilles“ ist weithin bekannt für packende Arrangements und erinnert die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mit szenischen Darstellungen an die Swing-Geschichte. Der Zutritt ist kostenlos. Vergabe von Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868. Karten-Bestellungen per E-Mail: reservierung@kulturfleckerl.at.

Tipp für 13. März: Reisebericht „Mexico & Cornwall“

Wer sich für die Thematik „Mystische Plätze in Mexico & Cornwall“ interessiert, darf einen Reisebericht von Wolfgang Schack am Freitag, 13. März, ab 19.00 Uhr, im „Kultur-Stadl“ in der Eßlinger Hauptstraße 96 nicht versäumen. In Wort und Bild informiert Schack über die „Spuren der Mayas“ und über die „Schönheiten einer einzigartigen Region“. Der Eintritt ist gratis. Reservierung von Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868. Karten-Anforderungen via E-Mail: reservierung@kulturfleckerl.at.

Die ehrenamtlich arbeitende Obfrau des Vereines „Kulturfleckerl Eßling“, Angela Hannappi, erteilt gerne Auskünfte über verschiedene kulturelle Angebote im Donaustädter Bezirksteil Eßling: Telefon 0699/180 646 40. E-Mails an die Vereinsleitung sind an folgende Adresse zu senden: kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

