Aviso Ludwig/Gaal – 6.3., 15 Uhr: Einladung zum Frauentag im Rathaus unter dem Motto „Frauen aller Generationen – gemeinsam stark!“

Bürgermeister Michael Ludwig und Frauenstadträtin Kathrin Gaal: „Am Frauentag gehört das Rathaus den Frauen!“

Wien (OTS) - Am Freitag, den 6.3., um 15 Uhr wird das Offene Rathaus im Festsaal durch Bürgermeister Michael Ludwig, Frauenstadträtin Kathrin Gaal und die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures eröffnet. Alle Frauen und Mädchen sind herzlich eingeladen!

Ein Highlight: Von 15.30 bis 16.30 Uhr wird Ex-Nationalspielerin und Rekordfußballerin Nina Burger in der Volkshalle im Rathaus für Autogramme zur Verfügung stehen. Anlässlich des UEFA Women‘s Champions League Finales am 24. Mai 2020 werden um 17.15 Uhr in Kooperation mit der UEFA 5 x 2 Karten für das Finale verlost.

BesucherInnen können den ganzen Nachmittag über an kostenlosen Workshops teilnehmen:

Selbstverteidigungs-Workshop mit Daniela Drüding: 16 Uhr, Volkshalle

Workshop „Jobfit mit Social Media“ vom waff (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds): 15.30 Uhr (mit Gebärdendolmetsch) und 17 Uhr, Raum 319

Für Kabarett- und Musikbegeisterte gibt es im Wappensaal Live-Auftritte der Kabarettistin Patricia Simpson und der Rapperin Yasmo.

17.30 Uhr: Yasmo - mit Gebärdendolmetsch

19 Uhr: Patricia Simpson

„Wien. Stadt der großen Töchter“: 2 neue Pionierinnen am 6. März im Rathaus

Die Pionierinnengalerie „Wien. Stadt der großen Töchter“ wird seit 2016 jedes Jahr am Frauentag im Rathaus ausgestellt. Heuer sind es insgesamt 22 Pionierinnen, die am Frauentag im Arkadenhof des Rathauses besichtigt werden können – von Barbara Prammer über die Sozialforscherin Marie Jahoda und die Architektin Margarete Schütte-Lihotzky bis hin zur Juristin und Ärztin Ella Lingens. Die Galerie erinnert mit Fotos und Zitaten an die Leistungen, die diese Frauen für die Wienerinnen und für die Österreicherinnen erbracht haben.

Die feierliche Enthüllung der beiden neuen Pionierinnen durch Frauenstadträtin Kathrin Gaal und die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures findet im Anschluss an die Eröffnung gegen 15.30 Uhr statt. Die Pionierinnengalerie wird die erste Ausstellung sein, die im neu renovierten Arkadenhof aufgebaut wird.

Weitere Höhepunkte:

Microsoccer: Spaß für alle Altersgruppen von 15-19 Uhr in der Volkshalle

MusicaFemina : Hörstationen zum Musikschaffen von Komponistinnen - von Jazz bis Filmmusik, von Oper bis Kammermusik, von Elektronik bis Performance (Steinsaal)

Die Dohnal - Der Film: Hörstation und Infomaterial über den Film (Steinsaal)

Zahlreiche Vereine stellen sich am 6.3. von 15-19.30 Uhr vor, Führungen durch das Rathaus und durch die Wienbibliothek im Rathaus stehen ebenso auf dem Programm. Das „Offene Rathaus“ lockt seit 2005 jährlich bis zu 2.000 Wienerinnen und Wiener mit einem umfangreichen Programm zum Internationalen Frauentag ins Rathaus.

VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

Weitere Infos gibt es unter frauen.wien.at

Frauentag im Rathaus unter dem Motto „Frauen aller Generationen – gemeinsam stark!“

Datum: 06.03.2020, 15:00 Uhr

Ort: Wiener Rathaus, Festsaal

Felderstraße 2, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Gerda Mackerle

Mediensprecherin StRin Kathrin Gaal

Tel.: 0676/8118 81983

E-Mail: gerda.mackerle @ wien.gv.at