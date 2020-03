Festnahmen wegen Kokainhandel

Vorfallszeit: 01.03.2020, 13.00 – 15.00 Uhr, Vorfallsort: 10., Hardtmuthgasse, 11., Miltnerweg

Wien (OTS) - Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West konnten am 1. März 2020 in zwei Wohnungen im Wiener Stadtgebiet drei mutmaßliche Suchtmittelhändler festnehmen. Die serbischen Staatsangehörigen (eine Frau, zwei Männer) im Alter von 28 Jahren hatten neben rund 60 Gramm Kokain auch Streckmittel und zwei Faustfeuerwaffen in den Wohnungen gelagert. Die mutmaßlichen Täter befinden sich in Untersuchungshaft. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, führt weitere Ermittlungen durch.

