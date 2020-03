IFA setzt Erfolgskurs fort: Mehr als 120 Mio. Euro Gesamtumsatz im Jahr 2019

Wien (OTS) - IFA, der Spezialist für direkte Immobilieninvestments, überzeugte 2019 erneut mit attraktiven Investments und starker Performance. Der Gesamtumsatz von mehr als 120 Millionen Euro zeigt, dass Investoren das österreichweite Investmentangebot, die jahrzehntelange Erfahrung und die Transparenz des Unternehmens schätzen. Besonders erfreulich ist dabei der starke Anstieg der Erstzeichner von Immobilieninvestments.

IFA blickt erneut auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Das Unternehmen überzeugte Anleger mit zahlreichen attraktiven Immobilieninvestments, unter anderem in Graz, Wien und Salzburg. Insgesamt konnte im vergangenen Jahr ein Gesamtumsatz von über 120 Millionen Euro erzielt werden. Der höchste Anteil entfiel auf Investments in Bauherrenmodelle, gefolgt von Investments in kurz- und mittelfristige Anleihen mit Immobilienbezug via Online-Plattform ifainvest.at sowie Vorsorgewohnungen.

Um Anlegern maßgeschneiderte Investments zu ermöglichen, wurde im Vorjahr das Produktportfolio um das „IFA Bauherrenmodell Plus“ erweitert, das sämtliche Vorteile eines Bauherrenmodells mit jenen von Vorsorgewohnungen kombiniert. Mit durchschlagendem Erfolg: Das „Green Paradise Graz“ mit einer Gesamtinvestitionssumme von über 43 Millionen Euro wurde binnen weniger Monate nach Vertriebsstart vollständig am Markt platziert, Baustart ist bereits im Frühling 2020. „Die IFA Unternehmensentwicklung ist ein klarer Beleg, dass Klienten unseren Weg schätzen“, so Michael Baert, Vorstand IFA AG. „Wir halten, was wir versprechen. Von realistischen Ertragsprognosen über die konkrete Realisierung von Investments bis hin zum Asset- bzw. Property Management. Unser Erfolg zeigt sich auch in der Vielzahl der Investments, die wir unseren Klienten laufend anbieten können.“



IFA bietet Anlegern seit 1978 Zugang zum österreichischen Immobilien-Investmentmarkt. Über 7.300 private und institutionelle Investoren setzen bei der Vermögensvorsorge auf den Spezialisten für direkte Immobilieninvestments. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA das gesamte Leistungsspektrum mit allen verbundenen Dienstleistungen. Den Erfolgskurs von IFA bezeugen sowohl die hohen Wiederanlegerquoten unter Bestandsklienten als auch die positive Entwicklung bei Neukunden.

Aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsumfelds und der hohen Nachfrage nach qualitativ hochwertigem und leistbarem Wohnraum bleiben Immobilieninvestments auch 2020 ungebrochen attraktiv. Die IFA-Projektpipeline ist bereits mit zahlreichen Investments gefüllt – etwa in der dynamisch wachsenden steirischen Landeshauptstadt Graz, in Wien und in Salzburg. Das Produktportfolio bietet dabei passende Investments für jedes Anlageziel.



IFA ist seit 1978 Spezialist für direkte Immobilieninvestments für private und institutionelle Anleger in Österreich, hat bisher 469 Projekte realisiert und verwaltet ein Investmentvolumen von 2,35 Mrd. Euro. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit allen verbundenen Dienstleistungen: Von der Planung und Durchführung von Entwicklungsprojekten für Investments über die steuerliche Beratung und Erstellung individueller Finanzierungskonzepte bis hin zu Asset- bzw. Property Management und Vermietung. Zu den Investment-Highlights der letzten Jahre zählen die Wiener Sofiensäle, das Motel One Wien-Staatsoper, das Palais Zollamt Linz oder das Palais Faber in Salzburg. Mehr Informationen: www.ifa.at

