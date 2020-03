Aktiver Umweltschutz im Straßenbau – JETZT!

Straßenerhaltung und Instandsetzung mit CO2-Einsparung ist kein Widerspruch

Wir können verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen umgehen, indem wir die Sanierung bestehender Verkehrsflächen gegenüber einem Abriss und Neubau grundsätzlich immer vorziehen, wo der Bestand es zulässt Wilfried Schinnerl, Unternehmensgruppe VIALIT

Braunau (OTS) - Nachhaltigkeit beginnt bereits bei der Planung und beim bedachten Umgang mit unseren Ressourcen. Wir alle sind auf Straßen und somit auf Rohölprodukte angewiesen. Was aber kann man im Bereich Straßenbau tun, um einen Beitrag zu den globalen Klimazielen zu leisten? Welche Möglichkeiten der CO2-Einsparung gibt es? Wie so oft beginnt auch hier der Umweltschutz bei der Pflege des Bestandes.

„ Wir können verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen umgehen, indem wir die Sanierung bestehender Verkehrsflächen gegenüber einem Abriss und Neubau grundsätzlich immer vorziehen, wo der Bestand es zulässt “, empfiehlt Wilfried Schinnerl von der Unternehmensgruppe VIALIT. Das oberösterreichische Familienunternehmen entwickelt seit 30 Jahren Asphaltprodukte zur ökologischen und wirtschaftlich nachhaltigen Straßeninstandsetzung und -erhaltung.

Mit der Patentanmeldung für den sogenannten RapsAsphalt zeigte das Unternehmen VIALIT bereits 1994, dass fossile durch nachwachsende Rohstoffe ersetzt werden können. Für das Unternehmen selbst war das der Grundstein zur steten Weiterentwicklung von Produktrezepturen und Bauverfahren, die einen Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasen leisten. Je nach Einsatzbereich bietet die VIALIT-Gruppe heute Asphalt-Produkte der Marke REaktiv sowie Bitumenemulsionen an, deren Rezepturen auf nachwachsenden Rohstoffen basieren, absolut lösungsmittelfrei sind und kalt verarbeitet werden.

Die Aktivierung des Aushärtungsprozesses bei den Asphalt-Produkten erfolgt auf einfachste Weise durch Wasserzugabe vor dem Verdichten. So erzeugt auch der Einbau keine Emissionen und kann sogar bei niedrigen Temperaturen im Herbst oder Frühjahr erfolgen.

Bei fachgerechter Ausführung werden Schadstellen und Asphaltflächen energieschonender und dauerhafter saniert als mit herkömmlichen Heißmischverfahren. Je nach Größe des kommunalen Straßennetzes ermöglicht die Erhaltung und Instandsetzung von Straßen mit Produkten aus dem Hause VIALIT den Gemeinden, ihren individuellen Beitrag zur Erreichung der globalen Klimaziele zu erhöhen.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.vialit.at.

Kommunalmesse Innsbruck - die innovative Fachmesse für die kommunale Welt

Klima. Wirtschaft. Gemeinde.

Besuchen Sie uns von 18. bis 19. Juni 2020 am Stand A142 auf der Kommunalmesse in Innsbruck und lassen Sie sich zu unseren umweltschonenden Produkten und Verfahren in der Straßenerhaltung beraten. Gemeinsam Klima gestalten!

Datum: 18.06.2020, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: Messe Innsbruck, Stand A142

Ing. Etzel-Straße, 6020 Innsbruck, Österreich

Url: https://diekommunalmesse.at/

