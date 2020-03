karriere.at Umfrage: Freude, Stolz und Identifikation - die Österreicher arbeiten gerne

Gutes Zeugnis für Unternehmen

Linz (OTS) - Freude am Job, Stolz und Identifikation mit dem Unternehmen: Die Österreicher stellen ihren Arbeitgebern ein gutes Zeugnis aus, hat eine karriere.at Erhebung ergeben. Firmen erwarten von ihren Beschäftigten künftig vor allem soziale Kompetenz.

Das Marktforschungsinstitut Marketagent.com führte für das Karriereportal eine repräsentative Befragung von 467 Erwerbstätigen im Alter von 18 bis 60 Jahren durch. Dabei stimmten 78 Prozent der Aussage zu, dass sie gerne in ihrem Unternehmen arbeiten. 67 Prozent erklärten, dass sie stolz darauf sind. 63 Prozent gaben an, sich mit der Firma und ihrer Kultur gut identifizieren zu können.

Teamfähigkeit und Menschenkenntnis

karriere.at wollte zudem von Personalverantwortlichen wissen, welche Fähigkeiten in ihren Betrieben künftig am meisten zählen werden. 59 Prozent der 246 Befragten gehen davon aus, dass es soziale Kompetenz (beispielsweise Teamfähigkeit und Menschenkenntnis) brauchen wird. 46 Prozent nannten eine hohe Lern- und Weiterbildungsbereitschaft sowie inhaltliche Flexibilität, 45 Prozent Fähigkeiten zur Problemlösung.

Vertrauen und Wertschätzung

„Die Ergebnisse sprechen dafür, dass in vielen Firmen ein neuer Führungsstil angekommen zu sein scheint“, so Thomas Olbrich, Chief Culture Officer bei karriere.at: New Leadership hat die Menschen ganz klar im Fokus und basiert vor allem auf Vertrauen, Eigenverantwortung und Wertschätzung. „Von der daraus resultierenden Motivation profitiert nicht nur jeder einzelne Mitarbeiter, sondern letztendlich der gesamte Betrieb“, betont Olbrich.

