Innenministerium: Nehammer besucht Landeshauptmänner in der Steiermark und in Kärnten

Austausch mit den Landeshauptleuten Schützenhöfer und Kaiser zu aktuellen Sicherheitsthemen

Wien (OTS) - Bei seinen Antrittsbesuchen in der Steiermark und in Kärnten am 3. März 2020 traf Innenminister Karl Nehammer die Landeshauptmänner Hermann Schützenhöfer und Peter Kaiser. Am späten Nachmittag nahm der Innenminister an einer Schwerpunktaktion zu Drogenlenkern im Straßenverkehr in Klagenfurt teil.

Aktuelle Herausforderungen in der Steiermark

Im Gespräch mit dem steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in Graz wurden aktuelle Themen im sicherheitspolizeilichen Bereich, wie illegale Migration sowie die aktuelle Lage zum Corona-Virus in Österreich. "Der Austausch mit den Verantwortlichen auf Landesebene ist mir sehr wichtig. Nur durch ein gesamtgesellschaftliches Wirken können wir die Sicherheit der Menschen in Österreich bestmöglich gewährleisten", sagte Nehammer.

Arbeitsgespräch in Kärnten

Am Nachmittag traf sich Innenminister Nehammer mit Landeshauptmann Peter Kaiser in Klagenfurt, um über sicherheitsrelevante Fragen in Kärnten zu sprechen. Auf der Agenda standen aus aktuellem Anlass die Lage in Österreich zum Corona-Virus, der Ausbau des Digitalfunks in Kärnten und der Personalstand der Landespolizeidirektion.

Intensivere Schulungen und vermehrte Kontrolle bei Drogenlenkern

Gegen Abend nahm der Innenminister an einer Schwerpunktkontrolle der Exekutive gegen Drogen im Straßenverkehr in Klagenfurt teil, um sich persönlich ein Bild von den Kontrollen zu machen. Zu den Kontrollen wurde er von der Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß begleitet. "Die Zahlen zeigen, wie wichtig es ist, sowohl die Qualität als auch die Intensität der Kontrollen auch in Zukunft kontinuierlich auszubauen. Nur so kann die Anzahl der unter Drogeneinfluss fahrender Personen weiter verringert und die heimischen Straßen insgesamt sicherer gemacht werden", sagte Nehammer.

In Kärnten führten intensive Schulungen verbunden mit einer kontinuierlichen Erhöhung des Kontrolldruckes dazu, dass von Jahr zu Jahr mehr Drogenlenker zur Anzeige gebracht werden. Waren es 2017 noch 114 Anzeigen, so konnte diese Zahl im Vorjahr auf 196 erhöht werden. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2020 wurden 40 Personen angezeigt.

In Zukunft werden der Landespolizeidirektion Kärnten weitere Drogenvortestgeräte zur Verfügung gestellt. Außerdem werden weitere 15 Beamte für die Erkennung von Drogenlenkern besonders geschult.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Oberst Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at