Wienerlied-Festival "wean hean" startet am 16. April im Wiener Rathaus

Wien (OTS/RK) - Die Eröffnung des Wienerlied-Festivals „wean hean“ findet erstmals im Wiener Rathaus statt. Die 21. Auflage der bereits traditionellen Konzertreihe, die einen Monat lang vom 16. April bis zum 16. Mai dauert, startet mit einem Querschnitt durch das Wienerlied. Acht Formationen mit insgesamt mehr als 30 Künstlerinnen und Künstlern bespielen am 16. April ab 19 Uhr drei Säle im Wiener Rathaus und bieten bei freier Spende einen ersten Höhepunkt sowie einen Vorgeschmack auf das Festival. Als Eintrittskarte ins Rathaus genügt eine „wean hean“-Broschüre - sie gilt für zwei Personen.

Das Wienerlied und die Schrammelmusik stehen an neun Spielstätten im Lauf des Festivals im Mittelpunkt – aber nicht nur. Für Herbert Zotti, geschäftsführender Vorsitzender des Wiener Volksliedwerks und Organisator von „wean hean“, gilt: „Die Veranstaltungsreihe versucht die Vielfalt des Genres aufzuzeigen und findet weit über die Stadtgrenzen Beachtung – das Wienerlied hat den Dornröschenschlaf hinter sich“. So stehen renommierte Musiker wie der Kontrabassist Lukas Kranzelbinder und Pianist Benny Omerzell (am 20. April) für mehr als nur Wein, Wien und Gesang. Zu ihrem Liederabend im Porgy & Bess haben sie 16 Wiener Musikschaffende geladen, u. a. Eva Klampfer aka Lylit oder Bobby Slivovsky von den 5/8erl in Ehr’n. Am 27. April laden der Kontragitarrist Peter Havlicek, die Sängerin Katharina Hohenberger und die Akkordeonistin Marie-Theres Stickler in die Innere Stadt zum Gigerl – Der Stadtheurige zum intimen Wienerlied-Stammtisch. Auch Wien-Literatur ist vertreten: Der Theatermacher und Musiker Oskar Aichinger präsentiert am 24. April im Liebhartstaler Bockkeller in Ottakring sein Buch „Fast hätt' ich die Stadt verlassen. Vom Gehen und Verweilen an den Rändern von Wien". Darin erzählt er von seinen Spaziergängen in Wien und in den Wiener Bergen, in den Spazierpausen erklingt Klavierspiel.

Porträtabend für „Die Strottern“ am 5. Mai

Ohne sie wäre das Wienerlied heute nicht das, was es ist: Die Strottern entstauben seit über 20 Jahren das Wienerlied mit Hilfe der Texte von Peter Ahorner musikalisch und inhaltlich derart, dass aus der Wiener Liedtradition Welt-Musik entstanden ist. Den Strottern ist am 5. Mai im Theater Akzent der Porträtabend "Imma no: Mea ois gean" gewidmet. Das Klosterneuburger Duo bestehend aus Klemens Lendl und David Müller holen sich dazu etliche Musikschaffende wie Martin Ptak oder die MusikerInnen der Jazzwerkstatt Wien auf die Bühne des Theaters Akzent.

Am 9. Mai findet abseits der Musikbühnen eine Weinwanderung statt. Der Start erfolgt in Nussdorf, das Ziel – ein Heuriger – bleibt bis zum Schluss eine Überraschung. Passend zum Beethoven-Jahr 2020 wird zum Festivalabschluss am 16. Mai das Musiktheaterprojekt "Ludwig fun!" von Michael Postweiler im Bockkeller gezeigt.

Weitere Informationen: www.weanhean.at (Schluss) nic

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse