AVISO: Zweite NR-Präsidentin Bures und Klagsverband laden zur Fachtagung #rechtehatsie

Die UN-Frauenrechtskonvention als Motor für gleichstellungspolitische Maßnahmen

Wien (PK) - Die Zweite Präsidentin des Nationalrats Doris Bures und der Klagsverband laden am Donnerstag, dem 5. März 2020, von 9:30 bis 17:00 Uhr, zur gemeinsamen Fachtagung #rechtehatsie in das Parlament in der Hofburg ein.

Im Juli 2019 hat das UN-Frauenrechtskomitee rund 40 Handlungsempfehlungen veröffentlicht, die von der Republik Österreich verlangen, konkrete gleichstellungspolitische Maßnahmen in Gang zu bringen. Diese Empfehlungen (Concluding Observations) sind das Ergebnis der Staatenprüfung Österreichs zur Umsetzung der UN-Frauenrechtskonvention (CEDAW). Der Klagsverband begleitet den Prozess der Staatenprüfung seit 2018 und hat auch den Schattenbericht der Zivilgesellschaft koordiniert. Bei der Fachtagung am Donnerstag werden ExpertInnen diskutieren, welche Chancen die Empfehlungen für die Anliegen der Zivilgesellschaft bringen und sie werden aufzeigen, wo die Politik gefordert ist, um die menschenrechtlichen Verpflichtungen Österreichs umzusetzen.

Die Key-Note wird von Silvia Ulrich, Institutsvorständin am Institut für Legal Gender Studies an der Johannes Kepler Universität Linz gehalten. Anschließend finden Vorträge und Workshops statt sowie der Talk: "Wie kann die Zivilgesellschaft mit den Concluding Observations arbeiten?" Durch die Veranstaltung führt Moderatorin und Journalistin Melisa Erkurt.

Veranstaltung : #rechtehatsie - Die UN-Frauenrechtskonvention als Motor für gleichstellungspolitische Maßnahmen

Zeit : Donnerstag, 5. März 2020, 9:30-17:00 Uhr

Ort : Parlament in der Hofburg, Dachfoyer

VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss) mar

