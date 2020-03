EINE WELT, DIE PASST – LOIFT BEI UNS!

PALMERS und das THERMENRESORT LOIPERSDORF suchen die Thermenmodels für die Saison 2020. Menschen von nebenan, frei und zwanglos, selbstbestimmt und nicht immer perfekt.

Das Thermenresort Loipersdorf wie auch Palmers glänzen durch Vielfalt und Qualität. Unsere beiden Unternehmen verbindet der Anspruch, unseren Kunden stets das exakt passende Produkt anbieten zu können. So wird auch beim Fotoshooting der individuelle Charakter unserer Fotomodelle durch die neue Bademodenkollektion von Palmers perfekt betont! Katharina Gasser, Leiterin der Marketing- und Sales Abteilung im Thermenresort Loipersdorf

Wir freuen uns sehr, mit dem Thermenresort Loipersdorf den richtigen Kooperationspartner für diese reichweitenstarke Promotion gefunden zu haben. Mit der neuesten, passenden Bademode von PALMERS werden die Models besonders strahlen können. Wir sind schon sehr gespannt auf die Ergebnisse! Lisa Reisenberger, Head of Marketing PALMERS.

Bad Loipersdorf/Wien (OTS) - Nach Twiggy, Elle McPherson, Claudia Schiffer und Cindy Crawford ist es an der Zeit, Menschen des Alltags in den Vordergrund zu rücken. Eine Welt, die passt, bietet Platz für alle. Sie dürfen sein wie sie sind: klein oder groß, mollig oder zart, rau oder glatt. Und was manchmal als Fehler empfunden wird, ist nicht selten ein charmantes Extra.

Das Thermenresort Loipersdorf sucht

Kinder und Erwachsene m/w/d, die als Models der Season 2020 das Thermenresort Loipersdorf multimedial in print und digital präsentieren.

Die Shootings erfolgen von 16.-18.3.2020 im Thermenresort Loipersdorf. Die neueste, passende Bademode wird von Palmers zur Verfügung gestellt.

Bewerben kann sich jeder einfach und unkompliziert über die Facebook- und Instagram-Accounts des Thermenresorts oder auch direkt über marketing @ therme.at.

Erforderlich sind ein Ganzkörperfoto (in Kleidung) und ein Portraitbild (frontal), jeweils vor neutralem (weißen) Hintergrund und kurze Angaben zur abgebildeten Person. Dazu soll ein Satz beschreiben, was diese mit dem Thermenresort Loipersdorf verbindet.

Die Bewerbungsfrist endet am 9.3.2020 um 24.00 Uhr.

Als Dankeschön erleben die Fotomodelle einen ganz besonderen VIP-Tag in der Therme, wo sie nach einem Begrüßungs-Imbiss ihren Make-Up Artist kennenlernen. Das passende Shooting-Outfit, die neueste Bademode von PALMERS dürfen sich die GewinnerInnen in einem PALMERS Store Ihrer Wahl selbst aussuchen und im Anschluss behalten. Zwischen den Aufnahmen einer renommierten Agentur steht das Thermenresort den Fotomodellen zur eigenen Entspannung bereit. Natürlich zeigt auch die Thermen-Gastronomie, was sie zu bieten hat.

Außerdem lädt das Thermenresort die GewinnerInnen zu einem All-inclusive-Aufenthalt für zwei Personen mit Übernachtung zu sich ein.

Und selbstverständlich erhalten die Models zu den Events der Saison 2020 exklusive Einladungen.

