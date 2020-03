Neuer Digitalmarktplatz: Startschuss für das "dpa ID Partnerprogramm" (FOTO)

Berlin (ots) - Deutschlands größte Nachrichtenagentur hat das " dpa ID Partnerprogramm " gestartet. Ab sofort können auch externe Anbieter ihre Dienste auf dem Marktplatz der dpa bereitstellen. Viele tausend Medienschaffende und Kommunikationsfachleute sind bereits via "dpa ID" an die Plattform angeschlossen und greifen auf die Angebote der dpa und ihrer Partner zu. Eine eigene App hält alle Nutzerinnen und Nutzer über neue Inhalte und Nachrichten informiert.

"Mit dem Launch unseres Partnerprogramms haben wir einen ganz wesentlichen Meilenstein erreicht", sagt dpa-CEO Peter Kropsch. "Wir bilden damit genau das ab, was eine Nachrichtenagentur stark macht: Eine neutrale Infrastruktur, die Onboarding, Autorisierung, Rechtemanagement, Erlösteilung oder den gewinnbringenden Umgang mit Metadaten möglich macht. Ich lade alle Anbieter von digitalen Lösungen und Services, die einen Mehrwert für Medienschaffende und Kommunikationsprofis bieten, ein, Teilnehmer und Teilhaber unseres Marktplatzes zu werden", so Peter Kropsch weiter.

"Mit der dpa ID und dem dpa ID Partnerprogramm haben wir für unsere Kunden und Partner die zentrale Plattform für die Services und Tools der Zukunft gebaut", sagt Niddal Salah-Eldin, stellvertretende Chefredakteurin und Chefin Produkt und Innovation bei dpa. "Die dpa ID ist unser digitaler Accelerator, der unsere Produktentwicklung schneller, aber vor allem die Nutzung unserer Angebote noch viel einfacher und besser macht", ergänzt Niddal Salah-Eldin.

Bereits knapp 10.000 Journalisten, Mitarbeiter von Pressestellen und sonstige Kommunikationsfachleute verfügen über eine dpa ID. Ausgewählte Nachrichten, wichtige Termine, digitale Lösungen, Sportdaten und weitere Tools sind auf dem dpa-Marktplatz mit Hilfe eines übergreifenden Logins miteinander vernetzt. Die "dpa ID App" fungiert dabei als persönliches News-Cockpit. Alle relevanten Updates erreichen die Nutzerinnen und Nutzer via Push Notification.

Mit dieser Initiative öffnen wir das technische und inhaltliche Ökosystem der Nachrichtenagentur für Partner und werden zu einem neuen digitalen Marktplatz. Die dpa ID gilt bereits als erprobter Schlüssel für alle Nutzerinnen und Nutzer, die täglich mit den verschiedenen Anwendungen der dpa arbeiten - und zunehmend auch mit denen externer Anbieter. Mit Polit-X (Politik-Monitoringdienst) und BotTalk (Text-to-Speech-Lösungen) sind bereits erste dpa ID Partner angeschlossen. Die dpa ID verbindet die User beider Partner mit den Angeboten der dpa und umgekehrt. Neue Produkte und Services sind so nur einen Klick entfernt.

