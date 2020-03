A1 gewinnt den Mobilfunk Benchmark von PC Magazin und PCgo

Testurteil „Sehr gut“: Beste Messwerte bei Sprache und Downloads

Maximale Punktzahl: Höchste Netzstabilität in ganz Österreich



Bei dem kürzlich veröffentlichten Benchmark-Test von PC Magazin und PCgo hat A1 ein weiteres Mal die Spitzenposition unter den österreichischen Mobilfunkanbietern eingenommen. Mit der höchsten Punktezahl und dem zusammenfassenden Testurteil „Sehr gut“ wurde das am meisten ausgezeichnete Netz von A1 ein weiteres Mal als Testsieger bestätigt.

Damit setzt A1 die Erfolgsserie als Testsieger fort: Neben dem Crowdsourcing Test von PC Magazin und PCgo hat A1 auch die aktuellen Netztests von Chip, futurezone, Smartphone und systemics für sich entschieden.

A1 CEO Marcus Grausam freut sich über den A1 Testsieg beim Mobilfunk Benchmark von PC Magazin und PCgo: „Die Netztests der letzten Wochen zeigen deutlich: A1 ist auch bei der Netzqualität der führende Mobilfunkanbieter in Österreich. Das kontinuierliche Engagement des A1 Teams, die Investitionen in das beste A1 Netz und der Einsatz neuer Technologien machen sich für unsere Kunden bezahlt. Unser Ziel ist es, dass alle Österreicherinnen und Österreicher vom A1 5Giganetz und den Vorteilen der digitalen Gesellschaft profitieren.“

Mit der höchsten Netzstabilität zum besten Gesamtergebnis

Im Rahmen des Netztests von PC Magazin und PCgo hat A1 nicht nur die maximal mögliche Punktezahl der Wertung Netzstabilität erzielt, sondern auch die herausragende Qualität des Mobilfunknetzes in der Stadt und am Land unter Beweis gestellt: A1 konnte sowohl bei der Sprachabdeckung als auch bei den Downloadgeschwindigkeiten die besten Werte für sich verbuchen. Das Ergebnis ist durch einen Beobachtungszeitraum von mehr als 24 Wochen und 699 Millionen Einzelmessungen durch knapp 89.000 Tester in Österreich besonders aussagekräftig.

A1 Kunden optimieren das beste Netz

A1 setzt jeden Tag auf die Meinung der Kunden, um das beste A1 Netz noch besser zu machen. Durch einen einfachen Klick in der Mein A1-App kann das A1 Netz jederzeit in ganz Österreich bewertet werden.

Dadurch erhält A1 wertvolle Informationen, die für weitere Optimierungen genutzt werden. Alle Tester erhalten als Dankeschön dafür einmal alle 30 Tage für 24 Stunden gratis unlimitiertes Datenvolumen. Die A1 Netz Garantie gilt für alle A1 Vertrags- und Wertkartenkunden. Mehr Infos unter www.a1.net/netzgarantie.

Details zum Mobilfunk Benchmark von PC Magazin und PC Go finden Sie unter www.pc-magazin.de/3201283.

