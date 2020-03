Einladung zur Pressekonferenz: "Cancer Care 2020: IHE-Studie zeigt, dass Krebs immer seltener zum Todesurteil wird"

Wien (OTS) - Laut der aktualisierten Studie “Comparator Report on Cancer in Europe“ des schwedischen Institute of Health Economics (IHE) ist die Zahl der Krebs-Neuerkrankungen in Europa in den letzten Jahren um rund 50 Prozent gestiegen. 40 Prozent der Neuerkrankungen könnten verhindert werden. Gleichzeitig sinkt die Anzahl der Menschen, die an Krebs sterben.



Bei diesem Pressegespräch stellen wir Ihnen Details des IHE-Reports für Österreich vor, unter anderem, in welchen Krebsbereichen Überlebensraten gestiegen und wo sie gesunken sind, wie die Gründe dafür lauten, welche Auswirkungen Krebserkrankungen auf die Gesellschaft haben und wo noch Aufholbedarf beim Zugang zu Prävention, Behandlung und innovativen Therapien besteht.



Datum: Dienstag, 10. März 2020

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort: Café Museum, Bibliothek, Operngasse 7, 1010 Wien



Ihre Gesprächspartner (in alphabetischer Reihenfolge):

Mag. Alexander Herzog , Generalsekretär PHARMIG, Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

, Generalsekretär PHARMIG, Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs Dr. Thomas Hofmarcher , Researcher bei IHE - The Swedish Institute of Health Economics

, Researcher bei IHE - The Swedish Institute of Health Economics Univ.-Prof. Dr. Matthias Preusser, Leiter der Klinischen Abteilung für Onkologie an der Medizinischen Universität Wien

