Great Spas of Europe

Baden bei Wien

Die Bewerbung Great Spas of Europe vereint elf weltberühmte Kurstädte aus sieben Staaten. Sie sind Great Spas, weil sie im 18. und 19. Jahrhundert das Modell „Kurstadt“ begründeten und es bis heute herausragend verkörpern. Sie sind untereinander vielfältig verbunden in Hinblick auf namhafte Besucher wie auch Architekturstile und Gebäudetypen. Das Kurwesen in Europa war über Jahrhunderte von herausragender Bedeutung für einen großen Teil der Bevölkerung. Es förderte demokratische Entwicklungen, beflügelte den Tourismus, ja führte zu einem besonderen Stadttypus: der „Kurstadt“.

Der Nominierungsprozess der Great Spas of Europe zum Weltkulturerbe läuft auf Hochtouren. Die Anerkennung durch die UNESCO naht. Mehr Info unter: www.greatspasofeurope.org

Baden ist zusammen mit 10 weiteren bedeutenden Kurorten Europas zum UNESCO Weltkulturerbe nominiert - als die Great Spas of Europe.



