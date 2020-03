ÖFB-Cup: Beide Halbfinalspiele live in ORF 1

Lustenau – Innsbruck am 4. März, ab 17.50 Uhr, Salzburg – LASK am 5. März, ab 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Der Klubfußball rollt wieder im ORF: ORF 1 zeigt beide Halbfinalspiele des ÖFB-Cups live: Am Mittwoch, dem 4. März 2020, steht das Spiel der beiden Underdogs Austria Lustenau gegen Wacker Innsbruck auf dem Programm, Kommentator Thomas König sowie die ORF-Analytiker Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer melden sich ab 17.50 Uhr.

Am Donnerstag, dem 5. März, folgt dann, ab 20.15 Uhr, das vorweggenommene Finale zwischen Salzburg und dem LASK. Während das Analytiker-Team gleich bleibt, nimmt diesmal Michael Bacher in der Kommentatorenkabine Platz.

sport.ORF.at und „ORF Fußball“ stellen im Web und via Apps ein umfangreiches multimediales Informationsangebot rund um beide Partien zusammen. Die ORF-TVthek bietet die TV-Übertragung beider Spiele österreichweit als Live-Stream an und präsentiert nachträglich Video-on-Demand-Highlights. Der ORF TELETEXT informiert umfassend im Rahmen seiner aktuellen Sportberichterstattung.

