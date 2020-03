ORF-Premiere zum Weltfrauentag: „Hanne“ am 4. März in ORF 2

Einfühlsames Drama mit Iris Berben als starke Frau im emotionalen Ausnahmezustand

Wien (OTS) - Einfühlsames Drama zum Weltfrauentag am 8. März! Tage der Ungewissheit prägen das Leben von Neo-Pensionistin Hanne, die sich dem Verdacht auf eine schwere Krankheit stellen muss. Zwischen Ohnmacht und Optimismus verbringt sie die Zeit bis zur Diagnose und erlebt dabei ein intensives Wochenende in einer ihr fremden Stadt zwischen entdeckter Lust am Abenteuer und panischer Angst, bei dem sie so manch überraschende Bekanntschaft macht. In der Titelrolle des Fernsehfilms „Hanne“ brilliert in der ORF-Premiere im Rahmen des ORF-Programmschwerpunkts zum Weltfrauentag am Mittwoch, dem 4. März 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 Iris Berben als starke Frau im emotionalen Ausnahmezustand. Dominik Graf inszenierte diese Liebeserklärung ans Leben und holte dafür u. a. Herbert Knaup, Petra Kleinert, Trystan Pütter, Jörg Gudzuhn, Mohamed Achour, Sönke Möhring, Sophie Lutz und Luise Aschenbrenner vor die Kamera. Das Drehbuch stammt von Beate Langmaack. „Hanne“ erhält 2020 den Grimme-Preis in der Kategorie „Fiktion“.

Mehr zum Inhalt von „Hanne“ am 4. März um 20.15 Uhr in ORF 2

Am ersten Tag nach ihrer Pensionierung wird Hanne Dührsen (Iris Berben) bei einer medizinischen Routineuntersuchung mit dem Verdacht auf eine schwere Krankheit konfrontiert. Erst am folgenden Montag wird sie die Diagnose bekommen, die über Leben und Tod entscheidet. Hanne entschließt sich, niemandem etwas zu sagen. Das Wochenende verbringt sie in einem Hotel in einer ihr fremden Stadt. Ohne Plan lässt sie sich einfach treiben und hat Begegnungen, zu denen es sonst nie gekommen wäre. Sie trifft auf Uli (Petra Kleinert), eine Dessousverkäuferin, die einen viel älteren Mann geheiratet hat, und auf ihre Studentenliebe Heiner Witt (Herbert Knaup). Zwischen einer neu erwachenden Lust auf Abenteuer und Momenten panischer Angst erkennt Hanne, dass man das Leben mit beiden Händen fest greifen sollte, wo immer es sich zeigt.

Umfangreicher ORF-TV-Programmschwerpunkt zum Weltfrauentag

Mit Filmen, Dokus und Reportagen über starke weibliche Persönlichkeiten bietet der ORF zum Weltfrauentag ein umfangreiches TV-Programmangebot. Frauenthemen aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten dabei in ORF 2 die beiden „dokFilm“-Premieren „Hollywood.Macht.Frauen.“ (8. März) und „Jane Fonda in fünf Akten“ (15. März), die neue „Universum History“-Dokumentation „Ein Leben als Hebamme – Geburtshilfe im 17. Jahrhundert“ (6. März) oder die ORF-Erstausstrahlung des „kreuz und quer“-Films „Fünf starke Frauen – Vom Kampf gegen häusliche Gewalt im Iran“ (3. März) der iranischen Regisseurin Mina Keshavarz. Im Zeichen des Weltfrauentags stehen weiteres „IM ZENTRUM“ und zahlreiche ORF-Magazine – u. a. „Studio 2“ und „Heimat Fremde Heimat“ (8. März). Themenaffine Berichterstattung in den ORF-Landesstudios und dem ORF.at-Netzwerk ergänzt das Programm. ORF III zeigt ein „Erlebnis Bühne“-Doppel (8. März) über die weiblichen Stars des Klassik-Genres, 3sat u. a. „Ich bin hier die Bossin“ (8. März).

