Austrian Boat Show – Boot Tulln –Die größte und vielfältigste Boots- und Wassersportfachmesse in CEE von 5. bis 8. März 2020

Motorboote und Motoryachten auf der Boot Tulln

Die Frauscher Demon ist die teuerste jemals in Österreich ausgestellte Luxusyacht und eines der großen Highlights der Austrian Boat Show – BOOT TULLN 2020! Im Bereich Motorboote, Motoryachten und Elektroboote spielt das Angebot auf der Messe in der Championsleague – das „who is who“ der Branche ist vertreten, eine so große Vielfalt gab es auf der Austrian Boat Show – BOOT TULLN bis dato noch nicht! Mag. Thomas Diglas, Prokurist und Messeleiter der Boot Tulln

Tulln (OTS) - „Wassersport Total“ lautet das Motto der Austrian Boat Show und ist der alljährliche Treffpunkt für Österreichs Wassersportler zum idealen Zeitpunkt kurz vor Saisonstart. 380 Aussteller präsentieren einen kompletten Querschnitt aus der Welt des Wassersports – große Yachten, kleine Jollen, Motoryachten, Motorboote, Elektroboote, Reiseanbieter, Tauchsport und ein großer Zubehörbereich.

„ Die Frauscher Demon ist die teuerste jemals in Österreich ausgestellte Luxusyacht und eines der großen Highlights der Austrian Boat Show – BOOT TULLN 2020! Im Bereich Motorboote, Motoryachten und Elektroboote spielt das Angebot auf der Messe in der Championsleague – das „who is who“ der Branche ist vertreten, eine so große Vielfalt gab es auf der Austrian Boat Show – BOOT TULLN bis dato noch nicht! “, Mag. Thomas Diglas, Prokurist und Messeleiter der Boot Tulln.

Frauscher Demon Air 1414 – die teuerste jemals in Österreich ausgestellte Luxusyacht!

Die Silhouette der Frauscher 1414 Demon Air vereint die typischen Designzitate der Frauscher Bootswerft. An Deck verfügt der 14- Meter lange „Offshorer“ über eine einladende Lounge Area mit Bar, sowie eine geräumige Badeplattform. Im Inneren der Yacht befinden sich ein vollausgestattetes Badezimmer und geräumige Betten für vier Personen. Mit all diesen Features ist die 1414 Demon Air ein hochfunktionaler Gentlemen´s Racer. Auf der Austrian Boat wird ein vollausgestattetes Modell der Demon Air in der Farbe „petrol“ ausgestellt - Gesamtwert: 1,3. Mio. Euro und somit die teuerste jemals in Österreich ausgestellte Luxusyacht. Ausgestattet mit Designpreisen ist die Frauscher Demon Air 1414 ein wahrer „eyecatcher“.

Austrian Boat Show – BOOT TULLN führend im Bereich der Elektromobilität –

Bootswerft Marian vom Wolfgangsee – der Maßstab in Sachen „Design“.

Schon frühzeitig hat sich die Austrian Boat Show auf Elektromobilität spezialisiert und gilt als führende Messe und die wichtigste Plattform, wenn es um alternative Antriebe im Bootsbau geht. Die Marian M800 aus Österreich gilt als Maßstab in Design und Fahrdynamik. Das neue Flaggschiff der Marke Marian ist das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit. Die Form der Elektroyacht ist einzigartig: In sich harmonisch übergehende Komponenten schaffen ein Meisterstück an Bootsbaukunst, nicht nur in Sachen Fahrdynamik, es ist die Kombination aus edelsten Materialien und exklusiven Styling – ein Schmuckstück auf dem Wasser.

DIE Innovation im Bootsbau – Das „fliegende“ Elektroboot Candela Seven!

Ja es gibt sie wirklich – „fliegende Boote“! Boote Schmalzl aus Velden am Wörthersee ist seit jeher Vorreiter in der Elektromobilität am Wasser. Kein Wunder also, dass Schmalzl den Vertrieb über das innovativste Boot am Markt übernommen hat – die „Candela Seven“.

Candela, von vielen gepriesen als “Tesla of the seas” ist ein fliegendes (im Fachjargon „foilendes“) Elektroboot. Mit der Candela Seven zu fliegen ist eine ganz neue Erfahrung – lautlos über Wellen gleiten und gleichzeitig auf die Umwelt zu achten. Durch die Foiling-Technogie werden Effizienzsteigerung gegenüber gleitenden Elektrobooten von rund 75% und Reichweiten von bis zu 50 Nautischen Meilen (90 km) möglich. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 Knoten (56 km/h). Dies bedeutet einen Quantensprung für elektrische Bootsantriebssysteme.

Motorboote und Motoryachten erleben zurzeit einen Boom – Boote und Yachten aus Finnland bis Italien!

Motoryachten und Motorboote liegen zurzeit im Trend, die Nachfrage hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen und wird weiter an Bedeutung gewinnen. Die Absolute 47 Fly ist knapp 20 Tonnen und 16 Meter Länge über alles die größte Motoryacht der Messe. Die WIA 435 aus Ungarn ist größte ausgestellte Elektroyacht.

Speziell im Größensegment zwischen 30 und 40 Fuß (10 und 13 Metern) spielt das Angebot auf der Messe in der Championsleague – das internationale Angebot reicht von Finnland bis Italien. Bavaria, Beneteau, Cranchi, Galeon, Grandezza – das „who is Who“ der Branche, eine so große Vielfalt gab es auf der Boot Tulln bis dato noch nicht. Selbstverständlich gibt es ein riesiges Angebot an Sportbooten, Cruisern und Arbeitsbooten – Für jeden Geschmack und jeden Einsatzbereich das passende Boot.

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 14,00

Senioren- und Studentenkarte: EUR 12,00

Jugendkarte (6-15 Jahre): EUR 3,00

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.): EUR 12,00

Öffnungszeiten:

Donnerstag 5. März bis Sonntag 8. März 2020

von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr



Verpassen Sie nicht „DAS“ nautische Highlight

Austrian Boat Show – Boot Tulln 2020

Messegelände Tulln

Weitere Infos und ermäßigte Tickets unter: www.boot-tulln.at

Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at