ORF SPORT + mit dem Langlauf-Weltcup in Konnerud

Am 4. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 4. März 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Langlauf-Weltcup in Konnerud (Sprint Damen und Herren) um 15.25 Uhr, das FIS Freestyle Ski und Freeski Worldcup Magazine (Tazawako, Minsk und Sunny Valley) um 19.00 Uhr, Funsport um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Weltcup-Skispringen in Lahti (Sonntag um 20.15 Uhr, Samstag um 21.15 Uhr, Freitag um 22.15 Uhr).

Achtung: Sollte es beim UNIQA ÖFB-Cupspiel Austria Lustenau – Wacker Innsbruck keine Verlängerung geben, dann zeigt ORF SPORT + um 19.50 Uhr die Analyse zum Spiel.

Die Langläuferinnen und Langläufer kämpfen am 4. März in Konnerud in Norwegen in Sprint-Bewerben um Weltcup-Punkte. Kommentator ist Toni Oberndorfer.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 3. März, kurzfristige Programmänderungen möglich)

