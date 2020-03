Erinnerung: VGT-Aktion in Wien zur Frage, ob Vollspaltenboden physisch angenehm

Rollentausch: Schweine im Bett, Menschen auf Vollspaltenboden; der VGT fordert Tierschutzministerium auf, Vollspaltenboden zu testen, bevor er als angenehm bezeichnet wird

Wien (OTS) -

Wann: Mittwoch 4. März 2020, 10 bis 11 Uhr

Wo: Mariahilferstraße Ecke Neubaugasse, 1070 Wien

Was: Der VGT lädt alle, die meinen, Vollspalten seien angenehm, ein, einmal auszuprobieren, wie es sich anfühlt, auf harten Betonspalten zu liegen. Als Schweine verkleidete Aktivist_innen dürfen währenddessen im bequemen Bett Platz nehmen.



Das Tierschutzministerium wird in naher Zukunft die Verordnung zur Haltung von Schweinen reformieren. Dabei wird die in der EU-Richtlinie vorgesehene Forderung, der Liegebereich von Schweinen muss physisch angenehm sein, für Österreich übernommen. Auf Anfrage der Grünen Tierschutzsprecherin hat aber das Tierschutzministerium angekündigt, deswegen nicht den Vollspaltenboden zu verbieten, weil dieser offenbar physisch angenehm ist. Das einzig relevante für Schweine, um einen Boden angenehm zu empfinden, sei dessen Größe, so argumentierte das Ministerium. Der VGT bittet nun zur Probe aufs Exempel. Wer einmal auf einem Vollspaltenboden gelegen hat, weiß eine weiche Einstreu – oder Matratze – zu schätzen.

Schweine im Bett

Aktivist_innen des VGT protestieren gegen die Haltung von Schweinen ohne Stroh auf Vollspaltenboden: Auch Schweine brauchen beim Schlafen eine weiche Unterlage.

Datum: 04.03.2020, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Mariahilfer Straße Ecke Neubaugasse, 1070 Wien, Österreich

Url: https://vgt.at/presse/news/2020/news20200226fg.php

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at