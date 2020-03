SJ protestiert mit Fußball-Aktion für unabhängige Rechtsberatung für AsylwerberInnen

SJ-Stich: „Alle haben einen unabhängigen Schiedsrichter verdient!“

Wien (OTS) - „Wenn AsylwerberInnen in Österreich ihre unabhängige Rechtsberatung verlieren, dann ist das so, wie wenn der Schiedsrichter im gegnerischen Team mitspielt“, erklärt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend . „Menschen, die nach Österreich geflohen sind, um hier ein sicheres Leben führen zu können, müssen oft viele Jahre lang warten, bis ihr Asylverfahren beendet ist. In dieser prekären Situation verlieren sie jetzt auch noch ihre unabhängige Rechtsberatung. Statt von NGOs sollen AsylwerberInnen jetzt von den gleichen Ministerien beraten werden, die sie schon seit Jahren schikanieren. Das ist nicht hinzunehmen, die Rechtsberatung muss unabhängig bleiben!“ Zum Protest stellte die Sozialistische Jugend heute ein Fußballspiel nach, bei dem der Schiedsrichter im Team von Kurz, Kogler und Kickl mitspielt.



„Auf der einen Seite fordert die Bundesregierung, dass AsylwerberInnen einen ‚Beitrag leisten‘. Gleichzeitig sind sie aber vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen, zum herumsitzen verdammt und werden dafür auch noch verurteilt“ sagt Stich. “Die ÖVP und ihre Steigbügelhalter-Parteien müssen endlich mit ihrer billigen Doppelmoral aufhören und Menschen die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen. Es ist höchste Zeit, dass auch AsylwerberInnen das Recht bekommen, arbeiten zu gehen.“





Fotos der Aktion finden sich unter folgendem Link für Medien zur freien Verwendung: https://we.tl/t-u8tfoGaIQi



