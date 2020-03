5. Bezirk: „Frauen:Musik“-Konzert mit Diana und Alexia

Wien (OTS/RK) - In der „Arena Bar“ (5., Margaretenstraße 117) sind am Freitag, 6. März, beachtenswerte Künstlerinnen zu hören. Um 19.30 Uhr geht das nächste Konzert in der Reihe „Frauen:Musik“ los. Diesmal treten Diana Rasina (Rumänien) mit ihrem Trio und Alexia Chrysomalli (Griechenland) mit dem Bass-Virtuosen Jovan Torbica auf. Diana Rasina singt im Programm „Romance“ bewegende alte und neue Liebeslieder in romanischen Sprachen. Auszüge aus der CD „Romanian Tales“ werden nicht fehlen. Alexia Chrysomalli fesselt das Publikum mit „World Music“-Gesängen und mit Stücken aus der CD „Metamorphosis“. Ein einheitlicher Eintrittspreis ist an dem Abend nicht zu zahlen. Der Veranstalter, Robert Fischer, bittet um Spenden für die Vokalistinnen und für die Instrumentalisten. Fischer kooperiert mit dem Verein „Aktionsradius Wien“. Weitere Infos: Telefon 332 26 94 und E-Mail office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“: www.aktionsradius.at

Etablissement „Arena Bar“: www.arenabarvariete.at

Sängerin Diana Rasina: www.dianarasina.com/

Sängerin Alexia Chrysomalli: www.alexiachrysomalli.com/music

Bassist Jovan Torbica: www.jovan.at/

Veranstaltungen im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

