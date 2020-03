ORF Radio Vorarlberg am Weltfrauentag

Am 8. März 2020 rückt ORF Radio Vorarlberg die Frauen in den Mittelpunkt

Wien (OTS) - Am Weltfrauentag erwartet die Hörerinnen und Hörer ein ganz besonderes Programm bei ORF Radio Vorarlberg. Zwischen 6.00 und 18.00 Uhr werden nur Songs von Sängerinnen gespielt: Christina Stürmer, Gianna Nannini, Tina Turner oder Ina Wolf sind etwa mit dabei. ORF Radio Vorarlberg macht mit dieser Aktion beim „Women in Music Day“ mit. Insgesamt beteiligen sich fast 400 Radiosender in ganz Europa an diesem speziellen Tag.

Ein ganzer Tag nur mit weiblichen Stimmen

Beim „Women in Music Day“ gibt es aber nicht nur ausschließlich Musik von bekannten Interpretinnen. Zusätzlich werden die bekannten Stimmen der ORF-Radio-Vorarlberg-Moderatorinnen und -Redakteurinnen Ulli von Delft, Dorothea Schertler, Patricia Lipburger und Nicole Benvenuti durch den Tag begleiten. In kurzen Geschichten kommen zudem interessante Vorarlbergerinnen zu Wort, beispielsweise die Schriftstellerin Monika Helfer, die Hochschullehrerin Angelika Simma-Wallinger, Hildegard Hilbe vom Kinderhospiz, die Bloggerin Martina Hirt oder Magdalena Gasser, die im Sozialzentrum Andelsbuch für Jung und Alt kocht.

Von 11.00 bis 12.00 Uhr werden in der Sendung „Ansichten – Zu Gast bei ORF Radio Vorarlberg“ die beiden Marketing-Expertinnen Patricia Zupan und Verena Eugster vorgestellt. Sie erzählen, wie viel Frauenpower sie jeden Tag zur Verwirklichung ihrer Projekte und Ideen aufbringen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Am Weltfrauentag stellt der ORF Vorarlberg bewusst die Frauen in den Vordergrund. Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen und aufzeigen, wie bunt und vielfältig das musikalische Angebot ausschließlich mit Frauenstimmen ist, welch tolle weibliche Talente wir bei ORF Radio Vorarlberg haben und mit diesem Mix unsere Hörerinnen und Hörer an diesem speziellen Tag besonders begeistern.“

Marion Flatz-Mäser, Arbeitsgruppe für Gleichstellungsfragen im ORF:

„Es ist den Redakteurinnen und Moderatorinnen von ORF Radio Vorarlberg ein Anliegen, Frauen an diesem Tag sichtbarer zu machen. Sei es als Sängerinnen oder als Teil der Gesellschaft in unserem Land – Frauen leisten Großartiges.“

Rückfragen & Kontakt:

Simon Bitriol, MA LL.B.(WU)

Landesdirektion ORF Vorarlberg

+43 5572 301-22559

simon.bitriol @ orf.at