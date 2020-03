Innovation Day an der HTL Rennweg am 10.03.2020

Schule und Wirtschaft: Bringt zusammen, was zusammen gehört

Wien (OTS) - Bereits zum 3. Mal veranstaltet die HTL Rennweg den schon legendären „Innovation Day“, bei dem sich Vertreter*innen aus der Industrie und Wirtschaft ein Bild von den künftigen Absolvent*innen machen können. In den letzten beiden Jahren war diese Veranstaltung ein Riesenerfolg: Die Diplomarbeiten und spannende Projekte der Abschlussklassen wurden präsentiert, über 100 Unternehmensvertreter*innen waren zu Gast, Networking vom Feinsten und die krönende Pitch-Präsentation namens „40 Seconds“ sorgten für eine tolle Stimmung. Und heuer soll alles noch einmal getoppt werden - weit über 100 Unternehmensvertreter*innen bedeuten einen neuen Rekord an Besucher*innen.

Das Ziel dieser Veranstaltung ist klar: Die Schülerinnen und Schüler sind die heiß begehrten Fachkräfte von morgen - der intensive Kontakt zur Wirtschaft und der Industrie ist daher naheliegend und für Alle von Vorteil. Die HTL Rennweg möchte auf dem 3. „Innovation Day“ neue Impulse für eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit setzen und dabei zeigen, was die Schüler*innen drauf haben - und das kann sich wirklich sehen lassen!

Anmeldung: innovationday @ htl.rennweg.at

Alle Infos

Innovation Day an der HTL Rennweg

Datum: 10.03.2020, 12:30 - 15:30 Uhr

Ort: HTL Rennweg

Rennweg 89b, 1030 Wien, Österreich

Url: https://www.htl.rennweg.at/index.php/innovation-day-2020/

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Johannes Withalm

E-Mail: johannes.withalm @ htl.rennweg.at

Tel.: +43 699 10339863