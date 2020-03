VI-Engineers: Robert Happel übernimmt mit März 2020 die Geschäftsführung

Immobilien-Experte Robert Happel will VI-Engineers in Zukunft noch stärker in den Bereichen leistbarer Wohnbau, Nachhaltigkeit und Gewerbeimmobilien positionieren.

Wien (OTS) - Im Jahr 2014 gründeten die Immobilienprofis Horst Lukaseder, Robert Happel, Edmund Bauer, Karl Derfler und Franz Helbich die VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG. Nach etwas mehr als fünf Jahren Aufbauarbeit wird nun im März 2020 Robert Happel aus der Reihe der Gesellschafter die Geschäftsführung des Unternehmens übernehmen. Der Mitbegründer des in den vergangenen Jahren zum Projektentwicklungsunternehmen avancierten Bauträgers ist bereits seit 2007 in der Immobilienbranche aktiv und unterstützte schon bisher in den Bereichen Akquise, Development und Finanzierung den Aufbau der VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG. Horst Lukaseder wird als Gesellschafter weiterhin einen aktiven Part im Unternehmen einnehmen. Er hat mit nachhaltigen und preisgekrönten Projekten wie u.a. „Living Garden“ in der Wiener Seestadt Aspern oder dem in Holzhybrid-Bauweise erstellten „Stammersplatzl“ im 21. Wiener Gemeindebezirk innovative Akzente am Wiener Immobilienmarkt gesetzt. Unter seiner Führung wurde VI-Engineers mit Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, Generationen-Wohnen und zahlreichen Projektinnovationen am Markt positioniert.

Robert Happel, neuer Geschäftsführer der VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG: „Ich freue mich auf die zukünftigen Herausforderungen und werde den bisher eingeschlagenen Weg des Unternehmens weiter fortsetzen. Besonders wichtig ist mir dabei, leistbares Wohnen in einem lebenswerten Umfeld zu ermöglichen und Nachhaltigkeit im Wohnbau weiter zu forcieren. Im Fokus stehen künftig aber auch verstärkt Gewerbeimmobilien, denn diese gehören zu einem gesunden Wachstum einer Stadt wie Wien dazu.“

Über VI-Engineers

Die VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG wurde 2014 gegründet. Das Unternehmen versteht sich als Entwickler für innovative und zukunftsorientierte Immobilienprojekte in Wien, Niederösterreich und den Landeshauptstädten Österreichs sowie Orten mit außergewöhnlichem Potenzial. VI-Engineers stellt sich bei der Projektentwicklung, Projektbetreuung und Projektberatung neuen Herausforderungen und versucht dabei einen Mehrwert für Nutzer, Investoren, Gesellschaft und Umwelt zu erzielen. Themen wie ökologische Nachhaltigkeit und soziale Verträglichkeit stehen dabei im Zentrum vieler Projekte.

