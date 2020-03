Neue Theatergeschichte-Schau im Bezirksmuseum 4

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Wieden (4., Klagbaumgasse 4) hat eine neue Sonder-Ausstellung über das Thema „Theater, Kino und Kabarett auf der Wieden“ erarbeitet. Eröffnet wird diese Schau am Mittwoch, 4. März, um 18.30 Uhr. Die Bezirksvorsteherin des 4. Bezirks, Lea Halbwidl, und der ehrenamtliche Museumsleiter, Philipp Maurer, sprechen einführende Worte. Museumschef Maurer berichtet: „Unsere Schau bietet einen kleinen Einblick in eine große Theatergeschichte sowie Erinnerungen an kleine und große Kinos auf der Wieden“. Fotografien, Programmhefte plus Objekte beleuchten das einstmalige Geschehen in verschiedensten Bühnen (Schikaneders Theater, Johann Strauß-Theater, Neues Theater in der „Scala“, etc.). Außerdem stehen Künstlerinnen und Künstler aus dem 4. Bezirk im Blickpunkt (Fritz Grünbaum, Cissy Kraner, Hugo Wiener, u.a.). Rückblicke auf vormalige Lichtspieltheater ergänzen die Präsentation. Der Zutritt zum Eröffnungsabend ist frei. Auskünfte: Telefon 581 24 72. Anfragen an das Museum via E-Mail: bm1040@bezirksmuseum.at.

In weiterer Folge wird die neue Sonder-Ausstellung in die fixe Ausstellung zur Geschichte der Wieden integriert. Geöffnet ist das Museum jeweils Dienstag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Mittwoch (16.30 bis 18.30 Uhr). Generell ist der Eintritt kostenlos. An Feiertagen und an schulfreien Tagen bleiben die Räumlichkeiten geschlossen. Mehr Infos im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse