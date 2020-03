Die besten Ideen für Demokratie und Politik: Call für die Innovation in Politics Awards 2020 startet

Wien (OTS) - Die Innovation in Politics Awards finden dieses Jahr zum vierten Mal statt. Sie sind eine Bühne für politische Innovationen und Musterprojekte aus ganz Europa und dienen der Inspiration für Politikerinnen und Politiker ebenso, wie der für Bürgerinnen und Bürger. In den vergangenen Jahren wurden von dem europaweiten, partei-unabhängigen Netzwerk des Innovation in Politics Institutes rund 1.800 Beispiele für erfolgreiche neue Wege in der politischen Arbeit identifiziert. Am 3. Dezember 2020 werden erneut die besten Projekte ausgezeichnet, in Berlin im Tipi am Kanzleramt. Dieses Jahr neu sind drei Kategorien und zwei Partner: SEESAME in der Slowakei und die Royal Society of Arts in Großbritannien.



Mit dem europaweiten Preis für Innovation in der Politik startete vor drei Jahren das „Innovation in Politics Institute“ mit Sitz in Wien und Berlin sowie Partnerbüros in 15 europäischen Ländern. Eine Datenbank von Best-practice-Projekten mit rund 1.800 Leuchtturm-Projekten – und die aktive Einbindung der Initiatoren dieser Projekte aus rund 25 Ländern – unterstützt die Weiterentwicklung der Demokratie in Europa und die Beratungsleistungen des Institutes.



Drei neue Kategorien für demokratische Innovationen



Für 2020 wurden die Kategorien des Preises neu strukturiert, um auf die sich wandelnden politischen Bedürfnisse einzugehen. Neben den etablierten Kategorien Demokratie, Menschenrechte, Gemeinschaft, Ökologie, Wirtschaft und Lebensqualität kann man 2020 zum ersten Mal auch in den Bereichen Digitalisierung, Bildung und regionale Entwicklung Projekte einreichen – Details dazu auf der Webseite der Innovation in Politics Awards unter http://innovationinpolitics.eu.



Royal Society of Arts als neuer Partner in Großbritannien



Seit mehr als 260 Jahren engagiert sich die Royal Society of Arts für eine bessere Zukunft der Gesellschaft. Durch ihr globales Netzwerk von mehr als 30.000 Personen fördert die Royal Society of Arts den Austausch von Ideen und innovativer Forschung und zeigt praktische Lösungen auf, wie man Veränderungen in der Bevölkerung initiieren kann.



Edward Strasser, Gründer und CEO The Innovation in Politics Institute: „Es ist für uns eine große Ehre, mit der Royal Society of Arts einen so bekannten und prestigeträchtigen Partner für unsere Arbeit im Vereinigten Königreich gefunden zu haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam für das Wohl der Menschen in einem demokratischen Europa tätig zu sein.“



Nominieren Sie innovative Projekte oder werden Sie Teil der europaweiten Jury

Wie auch in den vergangenen Jahren sind alle EU-Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, außergewöhnliche politische Projekte aus Mitgliedstaaten des Europarates bis zum 10. Juni 2020 auf der Webseite https://innovationinpolitics.eu/nominate-a-project zu nominieren. In einem zweiten Schritt werden die verantwortlichen Politikerinnen und Politker vom Innovation in Politics Institute eingeladen, ihre eigenen Projekte bis spätestens 15. Juni 2020 einzureichen.



Auch dieses Jahr wird wieder eine Jury aus etwa 1.000 EU-Bürgerinnen und Bürgern die Siegerprojekte auswählen. Falls Sie Teil dieser Jury werden wollen, können Sie sich hier bis 31. Juli 2020 als Jurorin oder Juror registrieren.



Die Preisverleihung der Innovation in Politics Awards findet am 3. Dezember 2020 in Berlin, im Tipi am Kanzleramt, statt. Der Berliner Bürgermeister Michael Müller wird auch dieses Jahr wieder dabei sein und die internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz begrüßen.



Alle Informationen zu den Awards finden sich unter: http://innovationinpolitics.eu



Ausführliche Beschreibung der Kategorien: https://innovationinpolitics.eu/participate



Über die Innovation in Politics Awards

Die „Innovation in Politics Awards“ für innovative politische Arbeit werden vom „Innovation in Politics Institute“ verliehen, einer europaweiten Organisation mit Büros in Wien und Berlin und Partnern in Belgien, Bulgarien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Litauen, Irland, Italien, Polen, Schweden, Schweiz und Slowakei. Das Institut hat sich zur Aufgabe gestellt, die politische Arbeit in Europa zu verbessern, indem mutige, kreative Politikerinnen und Politiker ausgezeichnet und unterstützt werden, die neue Wege beschreiten und damit konkrete Ergebnisse erzielen – unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit und der politischen Ebene, auf der sie tätig sind. Die „Innovation in Politics Awards“ bitten sie mit ihren Projekten vor den Vorhang, als Beispiel und Anregung für alle, die demokratische Politik weiter entwickeln und stärken wollen. Partner bei diesem Projekt sind renommierte Organisationen in Europa: Act.Now in Wien, All Channels in Sofia, Alter Ego in UK, Arenaidé in Schweden, Ashoka Poland, Das Progressive Zentrum in Berlin, die Dublin City University, die Bulgarian School of Politics, EuropaNova in Paris, das Europäische Forum Alpbach, Kongres Kobiet in Polen, Noesis in Mailand und Rom, Out of the Box in Griechenland, Royal Society of Arts in Großbritannien, SEESAME in der Slowakei sowie Szkoła Liderów und THINKTANK in Polen.



