ACB Fortbildungsinitiative für Österreichs Kongressbranche

Wien (OTS) - Das Austrian Convention Bureau (ACB), Dachverband der österreichischen Tagungsindustrie, startet das neue Jahr mit einer Fortbildungsoffensive. Neben der Jahrestagung Convention4u wird das Seminarangebot für branchenrelevantes Wissen ausgebaut und ein neues Format für BrancheneinsteigerInnen gelauncht.

Wissen für die „new kids on the job“

Kick Off für die kommenden Fortbildungsinitiativen des Austrian Convention Bureau bildete die ACB Beginners Lounge, die im Jänner in den Räumlichkeiten des Dachverbands stattfand. Dieses brandneue Veranstaltungsformat richtet sich an Branchenneulinge mit dem Ziel, einen kompakten Überblick zur Beschaffenheit, Stakeholdern und aktuellen Entwicklungen der Tagungslandschaft in Österreich zu geben. „New kids on the job” sowie QuereinsteigerInnen erhalten dort neben Basiswissen eine Plattform für Austausch unter Gleichgesinnten über Vorgehensweisen und Hürden im Berufsalltag. „ Die Beginners Lounge soll den KollegInnen den Einstieg in die Branche und Community erleichtern sowie dabei unterstützen, Verständnis für Veranstaltungsmanagement und das komplexe System der Meetingindustrie zu schaffen. Besonders spannend sind dabei, die Zusammenhänge und unterschiedlichen Arbeitsweisen aller Partner, die in die Organisation einer Veranstaltung involviert sind. In unserer Pilotveranstaltung hat sich gezeigt, dass vorallem die Kommunikation mit Kollegen, Geschäftspartnern und Kunden als spezielle Herausforderung wahrgenommen wird.“, so das Fazit von Michaela Schedlbauer-Zippusch, ACB Geschäftsführerin und Inputgeberin des Seminars. Eine Fortsetzung der ACB Beginners Lounge, die für Mitglieder des Dachverbands kostenlos ist, ist offiziell.

Zukunftsfit in Wr. Neustadt

Höhepunkt der ACB Fortbildungsinitiative und Highlight im Kalender der Tagungscommunity bildet die Convention4u, von 6. bis 7. Juli in Wr. Neustadt. Unter dem Leitthema Coopetition, wird die Kongressbranche 2020 die Bedeutung und Möglichkeiten von Kooperationen im Berufsalltag erforschen. Dieser zweitägige Kongress von und für TagungsexpertInnen, ist der wichtigste Branchentreff in Österreich. Die Anmeldung startet am 6. April, weitere Informationen gibt es unter c4u.acb.at

Laufende Fortbildung mit unmittelbarer Relevanz für den Berufsalltag der MitarbeiterInnen der Tagungsindustrie bietet die Seminar- und Trainingsreihe „ACB know.how“. 2020 werden in Österreich Seminare mit Schwerpunkt auf „Erfolgreicher Kommunikation“ stattfinden. Geplant sind die Schreibwerkstatt mit Medien- und Schreibtrainerin Katharina Reitan am 27. März in Wien sowie das Kommunikationstraining mit Stimm- und Sprechtechniktrainerin Mag. Barbara Blagusz am 27. April in Linz und 2 Oktober in Wien. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.acb.at

Mit dieser umfassenden Fortbildungsinitiative sollen nicht nur Kompetenzen und Wissen der österreichischen Tagungsbranche, sondern auch das Netzwerk und die persönlichen Begegnungen innerhalb der heimischen Community und somit das Potential der heimischen Kongresswirtschaft gestärkt werden. „ Fortbilden ist für mich „brain food“. Die eigene Erfahrung zeigt, dass dies notwendig ist, will man seinem Unternehmen, aber auch sich selbst immer wieder neue Kraft verleihen. “, betont ACB Präsident Gerhard Stübe die Wichtigkeit von Fortbildung für MitarbeiterInnen, Unternehmen und die gesamte Branche.

