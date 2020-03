2. Österreichische Jugendkonferenz: Jugend gestaltet Politik aktiv mit

Wien (OTS) - Von 4.-6. März findet die 2. Österreichische Jugendkonferenz in Vorarlberg statt. Hier werden rund 60 junge Menschen aus Österreich und Südtirol gemeinsam mit den für Jugend zuständigen LandesrätInnen über die Umsetzung der Youth Goals in den Bundesländern diskutieren. Die Youth Goals sind die Ziele für ein jugendgerechtes Europa der Zukunft. Sie zeigen auf, in welchen Bereichen noch Veränderung passieren muss, damit junge Menschen ihr Potenzial entfalten können.



„Junge Menschen sollen ein selbstverständlicher Teil von politischen Entscheidungsprozessen sein – europaweit, national und regional. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit der 2. Österreichischen Jugendkonferenz in Vorarlberg einen Rahmen schaffen können, der den direkten Dialog zwischen Jugend und Politik fördert“, so Isabella Steger, Vorsitzende der Bundesjugendvertretung (BJV).



Zeitgleich mit der 2. Österreichischen Jugendkonferenz findet die Konferenz der LandesjugendrätInnen statt. Ein wichtiger gemeinsamer Programmpunkt beider Konferenzen ist der Dialog auf Augenhöhe zwischen Jugendlichen und politischen VertreterInnen. „Junge Menschen sollen ihre Potenziale, Talente und Fähigkeiten voll entfalten können. Deshalb setzt das Land Vorarlberg auf Beteiligung, Mitbestimmung und Mitgestaltung der jungen Generation. Die Österreichische Jugendkonferenz bietet eine tolle Gelegenheit, um über die Umsetzung der Youth Goals in den Bundesländern zu diskutieren und die Jugendbeteiligung insgesamt weiter zu stärken“, betont Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner.



Im Zentrum der 2. Österreichischen Jugendkonferenz stehen die Ergebnisse einer EU-weiten quantitativen und qualitativen Befragung zu den drei Youth Goals „Gute Arbeit für alle“, Gutes Lernen“ und „Jugend im ländlichen Raum voranbringen“. Allein in Österreich haben sich über 3.300 junge Menschen an der Konsultation beteiligt. Auf Basis der gesammelten Meinungen und Bedürfnisse junger Menschen können Jugendliche und PolitikerInnen gemeinsam zukunftsweisende Schritte für ein jugendgerechtes Österreich voranbringen.



Organisiert wird die 2. Österreichische Jugendkonferenz von der Koordinierungsstelle Jugenddialog in der BJV gemeinsam mit den Landesjugendreferaten, allen voran dem Landesjugendreferat Vorarlberg, dem Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend sowie „IZ – Vielfalt, Dialog, Bildung“ als Nationalagentur für die EU-Jugendförderungen.



„Die EU-Jugendprogramme fördern die aktive Beteiligung junger Menschen am politischen Leben. Deshalb unterstützen wir als Nationalagentur die Österreichische Jugendkonferenz, die Jugendliche zur Mitgestaltung ermutigt und die Umsetzung der Youth Goals vorantreibt“, so Gerhard Moßhammer, Direktor der Nationalagentur für die EU-Jugendförderungen, abschließend.



Alle Infos zur 2. Österreichischen Jugendkonferenz unter: www.jugenddialog.at



2. Österreichische Jugendkonferenz

Datum: 04.03.2020, 14:30 Uhr

Ort: Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast

Götzis, Österreich

