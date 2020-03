Sonnenskilauf in Niederösterreich

LR Danninger: Abwechslungsreiche Events locken zum Saisonausklang

St. Pölten (OTS/NLK) - Niederösterreichs alpine Regionen locken Wintersporthungrige zum Saisonausklang mit guten Pistenbedingungen und abwechslungsreichen Events. Damit ist das Aktiv- und Unterhaltungsprogramm bis zum Ende der Osterferien gesichert. „In den kommenden Wochenenden können sich Familien, Genießer und Sportler über ein abwechslungsreiches Angebot freuen“, zeigt sich Landesrat Jochen Danninger begeistert. „Familien sind in Niederösterreich eine wichtige Zielgruppe für unsere Skigebiete. Auf den zahlreichen blauen und roten Pisten für Kinder und Anfänger sowie in den professionellen Skischulen in den einzelnen Gebieten sind Familien bei uns bestens aufgehoben“, so Danninger. Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt: „Zum Saisonausklang dürfen natürlich auch gute Unterhaltung und Genuss nicht zu kurz kommen.“

Wer noch nie Langlaufen war und diesen Winter nochmals die Gelegenheit beim Schopf packen möchte, hat dazu am 7. März in Puchenstuben sowie am 7. und 14. März in St. Aegyd die Gelegenheit dazu. Im Angebot inkludiert sind die Leihausrüstung, die Loipengebühr, drei Stunden Gruppenunterricht, ein Getränkegutschein und natürlich jede Menge Spaß.

Der 7. März ist auch ein Datum, bei dem man sich die Gemeindealpe Mitterbach notieren sollte. An diesem Tag findet nämlich das spektakuläre und mittlerweile weit über die Grenzen bekannte „Gmoa Oim Race“ statt. Bei dem legendären Teamrennen stürzen sich Wagemutige förmlich vom Gipfel der Gemeindealpe hinunter zur Talstation. Egal, welcher Weg gewählt wird, es gilt wie meist: Wer am schnellsten unten ist, hat gewonnen!

Zünftig wird es am 7. März hingegen bei der Ötscher Hüttengaudi in Lackenhof, bei der auch der Blasmusiktag ausgiebig gefeiert wird. Skitourengehen und Schneeschuhwandern sind bei der 3. Rax Winter Challenge am 8. März die Aktivitäten, bei denen man seine Kondition und Fitness mit anderen messen kann. Gute Unterhaltung und Spaß stehen hier im Vordergrund, zu gewinnen gibt es zahlreiche Sachpreise. Unzählige Stirnlampen werden den markantesten Berg im Mostviertel erhellen, wenn Skitourenläufer am 14. März bei der 2. Ötscher Attack in Lackenhof den Ötscher bezwingen.

Alle, die diesen Winter noch nicht die allerersten Schwünge auf unberührten Pisten gemacht haben, sollten sich rasch die letzten Tickets für „Guga hö“ Morgenskifahren im Mostviertel sichern. Der Mostviertler Ausdruck „guga hö“ heißt so viel wie „hellwach“ und verspricht unvergessliche Erlebnisse für Frühaufsteher: Bei Sonnenaufgang die allererste Abfahrt auf frisch präparierten Pisten genießen, mit dem Ski-Guide die schönsten Plätze am Berg kennenlernen und anschließend eine Stärkung beim Mostviertler Hüttenbrunch. Der Termin am Hochkar am 7. März ist bereits ausgebucht, die letzten freien Termine sind am 7. März in Annaberg und am 21. März auf der Gemeindealpe Mitterbach.

Jene, die Schneeschuhwandern mit gehobener Kulinarik am Berg verknüpfen wollen, finden am 15. und 16. März bei der ersten Winterausgabe von „Haubenkoch trifft Hüttenwirt am Holzofen“ das perfekte Angebot. Haubenkoch Uwe Machreich und Hüttenwirt Bernd Scharfegger verwandeln dabei das Ottohaus auf der Rax in einen Gourmettempel. Das Angebot beinhaltet neben dem sechsgängigen Haubenmenü inklusive Weinbegleitung auch die Berg- und Talfahrt mit der Rax-Seilbahn, Schneeschuhe und Stöcke für die geführte Schneeschuhwanderung.

Der Winterbetrieb in St. Corona am Wechsel ist noch bis zum 8. März geplant, aber auch in den Osterferien ist die Erlebnisarena von 4. bis 14. April täglich geöffnet. Am 4. April wird der Saisonwechsel mit der großen Ostereiersuche im Motorikpark gefeiert. 300 Eier, von denen jedes eine Überraschung bereithält, sind im gesamten Outdoor-Areal versteckt. Als Hauptpreis gibt es ein Kinderfahrrad zu gewinnen.

In Niederösterreichs schneesicherstem Skigebiet, dem Hochkar in Göstling an der Ybbs, geht die Saison erst mit Ende der Osterferien zu Ende. Keinesfalls verpassen sollte man das „Genuss Wedeln“ am 28. März, wenn sich Niederösterreichs Top-Winzer unter dem Motto Wein.Ski.Genuss im Skigebiet einfinden und Skifahrer sich mit nur einem Genussticket, das auch die Liftkarte für einen Tag inkludiert, durch eine Vielzahl an edlen Tropfen und regionalen Speisen kosten können. Gute Stimmung und Musik verbreiten sich am Hochkar, wenn am 4. April beim Dirndlskitag die „feschen Madln und Burschen“ in Tracht die Pisten hinunterwedeln und im Anschluss die Dirndl-Ski-Königin gewählt wird.

