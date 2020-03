AUSTR(AL)IA – So fern und doch so nah!

Wien (OTS) - Anfang des Jahres bestimmten die Bilder der Brände in Australien die internationale Berichterstattung. Die Schlagzeilen sind Vergangenheit, aber sowohl die Ursachen als auch die Folgen sind noch da. SHIFTING VALUES verweist mit dem Sujet „AUSTR(AL)IA – So fern und doch so nah!“ auf die globalen Zusammenhänge in der Klimakrise und startet eine Crowdfunding-Initiative für ein Buchprojekt der selbst von den Bränden betroffenen Artenschutz-Expertin Margi Prideaux.

Brennende Wälder in Australien, vor den Flammen fliehende Kängurus, chancenlose Koalabären und erschöpfte Feuerwehrleute schockierten Menschen auf allen Erdteilen. Die niemals zuvor in einem solchen Ausmaß dagewesenen Feuer zerstörten eine Fläche mehr als doppelt so groß wie Österreich, töteten Millionen Wildtiere und zerstörten das Hab und Gut hunderter Menschen.

Das Kampagnenbüro SHIFTING VALUES weist mit der aktuellen Initiative „AUSTR(AL)IA – So fern und doch so nah!“ auf die globalen Zusammenhänge in der Klimakrise hin. „ Egal wo wir leben – alle Handlungen, die wir setzen oder unterlassen, haben Auswirkungen auf diesen Planeten. So haben auch die verheerenden Waldbrände in Australien mehr mit Österreich zu tun, als es auf den ersten Blick scheint “, sagt Nicolas Entrup, Gründer von Shifting Values.

Die Kreatividee wurde von der Werbeagentur Springer & Jacoby entwickelt und Shifting Values pro bono zur Verfügung gestellt. In der vergangenen Woche waren bereits einige Plakate mit dem Kampagnensujet auf Freiflächen und Digiscreens zu sehen, und mit heutigem Tag startet auch die Crowdfunding-Initiative „Das Buch, das geschrieben werden muss“. Autorin ist die Wildtierexpertin Dr. Margi Prideaux, die am 3. Jänner 2020 ihr Hab und Gut in den Flammen auf Kangaroo Island verloren hat.

„ Frau Prideaux ist eine engagierte Kampaignerin im Bereich des internationalen Artenschutzes und setzt sich seit Jahren gegen die Ölsuche und -erschließung im Meeresboden vor Kangaroo Island ein. Wir wollen es ihr ermöglichen, ihre Erfahrungen niederzuschreiben und mit dem Versagen der Politik in der Klimafrage in Beziehung zu setzen. Jeder Cent gelangt 1:1 in das Buchprojekt “, sagt Entrup.

Heute, am 3.3.2020, endet die Unterzeichnungsfrist für das Klimavolksbegehren in Österreich. Shifting Values hofft, dass die 100.000er Grenze erreicht und erfolgreich eingereicht werden kann. Mit der aktuellen Initiative will man unmittelbar daran ansetzen und auf die Dringlichkeit des Themas hinweisen.



