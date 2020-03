März-Programm im Kino im Kesselhaus in Krems

Bilderbuchkino, Dokus, Filmgespräche und zwei Live-Konzerte

St. Pölten (OTS/NLK) - Dokumentarfilme unter dem Motto „Zurück zu den Wurzeln", die sich dem respektvollen und achtsamen Umgang mit dem Leben widmen, dominieren das März-Programm im Kino im Kesselhaus am Campus Krems: In „Rettet das Dorf“ erforscht Teresa Distelberger die Hintergründe des Dorfsterbens (4., 7. und 13. März), „Anders essen -Das Experiment“ von Kurt Langbein und Andrea Ernst beschreibt den Selbstversuch dreier Familien (25. und 26. März), Harald Friedls Dokumentation „Brot“ stellt die Frage, was wir eigentlich essen (6. und 12. März); am 6. März ist der Regisseur zu einem Filmgespräch Gast.

Die Filme „Honeyland“ (18. und 21. März) sowie „Bittere Ernte“ (im Rahmen der Filmtage „Hunger.Macht.Profite“ am 19. März samt anschließender Diskussion) zeigen, wie fragil die Mensch-Natur-Symbiose ist. Joerg Burgers neuer Dokumentarfilm „Elfie Semotan, Photographer“ porträtiert die Grande-Dame der Kunst-, Mode-und Werbefotografie (11. und 13. März); am 11. März spricht der Regisseur im Anschluss an die Vorstellung über seine Arbeit. In Kooperation mit dem Osterfestival „Imago Dei“ wird schließlich am 28. März die Dokumentation „Was wir nicht sehen“ gezeigt; Regisseurin Anna Katharina Wohlgenannt wird zu Gast im Kino im Kesselhaus sein.

Gleich zweimal wird das Kino im März auch zur Live-Konzert-Bühne: Am 20. März stellt Lou Asril mit Band seine gefühlvollen und groovigen Songs vor, am 27. März präsentiert Sigrid Horn gemeinsam mit Sarah Metzler und Bernhard Scheiblauer ihr zweites Album „I bleib do“. Zudem wird am 15. März zum Bilderbuchkino für junges Publikum ab drei Jahren geladen: Der Erzähler René Bein und der Musiker Raino Rapottnig begleiten dabei die jeweils 15-minütigen Bilderbuch-Abenteuer „Rosa und der Bleistift“, „Theodor trödelt“ und „Ein Einhorn für Greta“.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Kino im Kesselhaus unter 02732/90 80 00 und www.kinoimkesselhaus.at.

