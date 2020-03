Lotto Bonus-Ziehung: 1 Million extra am Freitag, den 13. März

Einmalige zusätzliche Lotto Runde mit Millionärs-Garantie und Überraschungs-Moderatoren

Wien (OTS) - Freitag, der 13. ist an sich schon ein Datum, das niemanden kalt lässt. Am Freitag, den 13. März 2020 wird’s aber besonders heiß, denn es gibt eine Premiere bei Lotto „6 aus 45“:

Anlässlich dieses besonderen Datums gibt es erstmalig eine zusätzliche Lotto Ziehung an einem Freitag. Sie nennt sich Lotto Bonus-Ziehung und gliedert sich in den bekannten Ziehungsrhythmus ein. Das heißt: Entsteht am Mittwoch davor ein Jackpot, so wird er bei der Bonus-Ziehung am Freitag ausgespielt. Entsteht bei der Bonus-Ziehung ein Jackpot, kommt er am darauffolgenden Sonntag zur Ausspielung.

1 Million extra

Für (zumindest) einen Lotto Fan wird dieser spezielle Freitag, der 13. jedenfalls ein Glückstag, denn unter allen bei der Bonus Ziehung mitspielenden Tipps wird einmal 1 Million Euro extra verlost. Somit gibt es eine Millionärs-Garantie am Freitag, den 13. (es sei denn, die Extra-Million entfällt auf einen Anteilsschein, in diesem Fall wird sie auf mehrere Spielteilnehmer gemäß ihren Anteilen aufgeteilt).

Annahmeschluss für diese einmalige Bonus-Ziehung ist am Freitag, den 13. März um 18.30 Uhr, die Ziehung ist um 18.47 Uhr live in ORF 2 zu sehen. Die Bonus-Ziehung umfasst übrigens nicht nur „6 aus 45“, sondern auch den Joker, LottoPlus und TopTipp.

Besondere Moderatoren

Moderiert wird diese besondere Ziehung von den beiden Dancing Stars Silvia Schneider und Norbert Oberhauser. Silvia Schneider freut sich schon sehr, Glücksengerl spielen zu dürfen, malt sie sich doch auch immer wieder aus, was sie mit einem Millionengewinn machen würde. Und Norbert Oberhauser hat eigenen Angaben zufolge schon davon geträumt, dass bei der Ziehung, die er moderiert, auch tatsächlich seine Zahlen gezogen werden. In jedem Fall wird die Bonus Ziehung aufregend, bevor die beiden Dancing Stars nach ihrer Moderation in den Ballroom weitereilen.

Gewinnspiel

Die Österreichischen Lotterien verlosen anlässlich der Bonus Ziehung über ihre Internetseite www.lotterien.at dreimal 1 Jahr Lotto gratis. Die Anmeldung zum Gewinnspiel ist über http://bit.ly/Gewinnspiel-Bonus möglich.

