EILT EINLADUNG PRESSESTATEMENT ANSCHOBER vor heutigem Gesundheitsausschuss

Wien (OTS) - Im Vorfeld zum heutigen Gesundheitsausschuss, in dem der Gesundheitsminister über den Stand der Ausbreitung des Corona-Virus in Österreich berichtet, lädt Bundesminister Rudi Anschober zu einem Pressestatement zur aktuellen Lage des Corona- Virus in Österreich und gibt Ausblick auf die nächsten Tage.

Teilnehmer: Gesundheitsminister Rudi Anschober

Datum/Uhrzeit: 3. März, 10.00 Uhr

Ort: Eingangsbereich, Lokal 6 (Erdgeschoss Bibliothekshof), Parlamentsausweichquartier





