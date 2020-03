Bezirkskonferenz der SPÖ Simmering: Gemeinsam in die Zukunft!

Thomas Steinhart SPÖ-Spitzenkandidat für den Bezirk

Wien (OTS) - Die Bezirkskonferenz der SPÖ Simmering hat am Montag, 2. März 2020, die Liste für die Bezirksvertretungswahl in Simmering bestätigt. Thomas Steinhart geht als Spitzenkandidat der SPÖ Simmering in den Wahlkampf.

Steinhart, aktuell Bezirksvorsteher-Stellvertreter in Simmering und in der Sektion 14 Kaiserebersdorf aktiv, freut sich über das Wahlergebnis: "Ich danke allen für ihr Vertrauen. Ich freue mich und bin enorm motiviert, für die SPÖ Simmering in den Wahlkampf zu ziehen. Die SimmeringerInnen haben es sich verdient, dass sie von einer starken, solidarischen SPÖ vertreten werden. Wir haben in Simmering viel Potenzial, das wir ausschöpfen können. Ich bin überzeugt davon, dass wir bestens gerüstet in den Wahlkampf gehen."

Das Team um Thomas Steinhart ist eine Mischung aus erfahrenen BezirkspolitikerInnen, sowie jungen und neuen KandidatInnen aus und wurde fast durchgehend nach dem Reißverschlussprinzip zusammengestellt.

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten erklärt Steinhart: "Wir wollen leistbaren Wohnraum für alle SimmeringerInnen, ein funktionierendes Verkehrskonzept und wir konzentrieren uns auf die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in Simmering."

Auch die Listen für die bevorstehenden Landtags-und Gemeinderatswahlen wurden gewählt. Als Spitzenkandidat wird Gemeinderat Ernst Holzmann für die SPÖ Simmering in den Wahlkampf ziehen.

"Gemeinsam mit unseren Spitzenkandidaten Thomas Steinhart und Ernst Holzmann sowie vielen engagierten MiarbeiterInnen freue ich mich auf die Wahlauseinandersetzung im Herbst. Wir sind bereit, für die SimmeringerInnen Verantwortung zu übernehmen und den Bezirk noch lebenswerter und schöner für alle Menschen zu gestalten", kommentiert der geschäftsführende Bezirksparteiobmann Rudi Kaske die Wahl der KandidatInnenlisten.



