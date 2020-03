Neue Sky Sport Kampagne für Österreich – Live-Sport aus einer anderen Liga

Wien (OTS) - Mit Sky verpasst der Sport-Fan in Österreich auch zukünftig keine Entscheidung: Und ab sofort gibt es den besten Sport in Kombination mit einem unschlagbaren Angebot. Denn Sky garantiert – jetzt neu – keinen Preissprung nach der Mindestvertragslaufzeit. Das Sky Sport + Sky Fußball Bundesliga Paket gibt es ab sofort in Kombination mit dem Sky Entertainment Paket – mit den neuesten und besten Serien – um nur € 29,90/Monat.



Das beste Live-Sport Angebot in Österreich umfasst im Fußball die UEFA Champions League, die heimische Tipico Bundesliga sowie die europäischen Top-Ligen Deutsche Bundesliga und Premier League. Dazu kommen die wichtigsten ATP Turniere mit Dominic Thiem sowie die Formel 1, die nationalen Ligen im Eishockey und Basketball und natürlich das Beste vom Golf.



Walter Fink, Director Marketing Sky Österreich: „Mit unserer neuen Sky Sport Kampagne starten wir perfekt in den „Frühling der Sport-Entscheidungen“. Dabei highlighten wir einmal mehr das umfangreichste Sportangebot am österreichischen Fernsehmarkt. Mit diesen wunderbaren Zutaten haben wir ein ganz besonderes Menü für alle Fernseh-Fans zusammengestellt. Und wir bieten den Sport- und Fernseh-Enthusiasten ein Schmankerl: es gibt nach der Mindestvertragslaufzeit keinen Preissprung mehr. Ein bessere Kombination aus Fernseh-Inhalten und Preis kann man in Österreich nicht bekommen.“



Weitere Details zur Kampagne:

Die neue Sky Sport Kampagne umfasst österreichweit alle Mediengattungen von TV über Hörfunk, Print und auch Social Media.



• Kreation und Umsetzung: Move 121

• Produktion TV : mel p filmproduction



Über Sky Österreich:

Sky ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer in Österreich das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und jetzt auch via Sky X sehen. Sky Österreich mit Hauptsitz in Wien ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

