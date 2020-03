NEOS zu Flüchtlingskrise: Es ist dringend geboten, entschlossen europäisch zu handeln und rasch menschlich zu helfen

Stephanie Krisper: „Europa muss vom Zuschauer und Spielball wieder zum Akteur und Gestalter werden.“

Wien (OTS) - „Die derzeitige Lage an der türkisch-griechischen Grenze zeigt auf schändliche Art und Weise: Markige Sprüche und eine Politik der Inszenierung wie jene von Sebastian Kurz lösen keine Probleme“, sagt NEOS-Asylsprecherin Stephanie Krisper. „Europa und auch Österreich haben aus 2015 nichts gelernt. Wir stehen vor den gleichen Problemen. Der nationale Kurs der vergangenen Jahre hat die Lage sogar noch verschlimmert. Und zu glauben, man könne die Verantwortung für sichere Grenzen und die humanitäre Lage in Kriegsgebieten an Despoten wie Erdogan auslagern und das Problem sei erledigt, war und ist grob fahrlässig. Europa hat damit nicht nur seine Verantwortung aufgegeben, sondern auch die eigene Handlungsfähigkeit.“

Die Situation auf den griechischen Inseln und in den Lagern, sei, so Krisper, „eine Schande für ganz Europa. Es ist unsere gemeinsame Pflicht, humanitäre Haltung zu zeigen und rasch zu helfen.“

Unterstützung und Relocation



Dazu brauche es ausreichend Mittel für eine menschenwürdige Unterbringung aller Migrant_innen in Griechenland. Dazu muss die EU Zentren auf dem Festland einrichten. Krisper: „Bei jedem Erdbeben wären die Hilfsteams schon zu hunderten vor Ort, um die tausenden Menschen zu versorgen.“

Um noch größeres Chaos zu verhindern, genüge es auch nicht, Polizisten zur Sicherung der Grenzen zu entsenden, Griechenland brauche auch Unterstützung zur raschen Abwicklung der offenen Asylanträge, das bedeutet Unterstützungsbeamt_innen, Dolmetscher_innen etc.

„All das ist Voraussetzung für ein rasches, europäisches Relocation-Programm aus den griechischen Lagern, an dem sich auch Österreich wieder beteiligt.“

Klare Verhandlungslinie mit der Türkei

Für NEOS ist aber auch klar: Die Türkei hat ihre Vereinbarung mit der EU gebrochen. Krisper: „Europa soll sich zur Auszahlung der restlichen Gelder zur Versorgung der Migrant_innen im Land und weiteren Gesprächen über einen neuen Pakt verpflichten, sobald die Türkei ihre Zusagen wieder einhält und ihre Grenzen sichert. Andernfalls muss Europa auch über Sanktionen gegen die Türkei beraten.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu