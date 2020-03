Gemeinderat Christian Deutsch (SPÖ): Neue Rettungsstation für Liesing

Wien (OTS) - Am Freitag hat der Wiener Gemeinderat die Errichtung einer Rettungsstation für die Wiener Berufsrettung in Liesing beschlossen, da der aktuelle Standort in Liesing an der Brunner Straße stark renovierungsbedürftig ist.

SP-Gemeinderat Christian Deutsch erklärt zum Beschluss: "Die Berufsrettung Wien absolviert rund 160.000 Einsätze pro Jahr. Zwölf Rettungsstationen sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt, aber aufgrund der demographischen Entwicklung ist für die notfallmedizinische Versorgung im Südwesten Wiens ein neuer Standort erforderlich. Durch den Neubau der Rettungsstation soll auch zukünftig die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt werden, sodass im Bedarfsfall in dieser Region ein Rettungsfahrzeug innerhalb von 8 Minuten am Einsatzort eintrifft."

Bis zu 70 SanitäterInnen und 12 Einsatzfahrzeuge werden an diesem Standort in der Seybelgasse 3 stationiert sein und die Station wird auch über eine eigene Photovoltaiikanlage verfügen. Die Gesamtkosten (netto) sind mit € 6.890.000 veranschlagt und die Fertigstellung ist für April 2022 geplant.

