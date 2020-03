Weltweit führend bei Innovationen: ZTE gehört mit über 2.500 beim ETSI gemeldeten 5G-Patentfamilien bei standardessentiellen Patenten zu den Top 3 Unternehmen weltweit

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die ZTE Corporation, ein international führender Anbieter von Telekommunikationslösungen für Firmen- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, hat jüngst 2.561 5G-Patentfamilien beim Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) gemeldet. Damit gehört das Unternehmen zu den drei global führenden Anbietern auf diesem Gebiet. Das geht aus einer aktuellen Studie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) hervor, die von IPlytics und der TU Berlin durchgeführt wurdeh.

ZTE will sich im Zeitalter von 5G als unabhängiger Innovator mit zukunftsweisenden Kernkompetenzen etablieren und steht mit insgesamt mehr als 5.000 5G-Patenten weltweit in der ersten Reihe. Über 74.000 Patentanmeldungen sowie mehr als 34.000 Patenterteilungen untermauern die Innovationsstärke des Anwenders.

Zudem hat ZTE in Europa, den USA, Japan, Korea und weiteren Ländern mehr als 3.900 Chipsätze zum Patent angemeldet. Der Anbieter leistet einen bedeutenden Beitrag zur Erforschung globaler 5G-Technologien und Standards und hat bei internationalen Normenorganisationen über 7.000 5GNR/5GC-Anträge eingereicht.

Damit nicht genug: ZTE hat außerdem in enger Zusammenarbeit mit mehr als 70 internationalen Netzbetreibern bereits 5G-Projekte realisiert und weltweit 46 5G-Handelsverträge geschlossen. Daneben konntedas Unternehmen erfolgreich über 60 Anwendungsfälle implementieren, strategische Partnerschaften mit über 300 Branchenpartnern initiieren und mit mehr als 200 führenden Produktanbietern kooperieren.

Geistiges Eigentum ist für ZTE eine der Fokusstrategien für die künftige Entwicklung. Das Unternehmen hat in diesem Zusammenhang ein umfassendes Managementsystem für geistiges Eigentum etabliert und eine eigene operative Patentstrategie erarbeitet. Auf Basiseiner durchdachten globalen Patentstrategie leistetZTE nachhaltige Innovationsarbeit und positioniert sich als einer der Weltmarktführer, um Kunden mit innovativen Produkten und erstklassigem Service zu unterstützen.

