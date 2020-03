ORF im Februar 2020: 32,8 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) - Im Februar 2020 erreichte die ORF-Sendergruppe einen Marktanteil von 32,8 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,977 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 52,8 Prozent der TV-Bevölkerung.

Weitere Key-Facts zum Februar 2020

ORF 1: 2,074 Millionen Seher/innen (9,3 Prozent Marktanteil), ORF 2:

3,211 Millionen Seher/innen (20,8 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 30,1 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 36,7 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Bundesland heute“ (10. Februar)

1,493 Millionen Zuschauer/innen, 55 Prozent Marktanteil

„Zeit im Bild“ (23. Februar)

1,446 Millionen Zuschauer/innen, 44 Prozent Marktanteil

„Opernball 2020 – Die Eröffnung“, (20. Februar)

1,415 Millionen Zuschauer/innen, 48 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (13. Februar)

1,183 Millionen Zuschauer/innen, 37 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (20. Februar)

1,099 Millionen Zuschauer/innen, 46 Prozent Marktanteil

„ZIB spezial“, (25. Februar)

1,047 Millionen Zuschauer/innen, 34 Prozent Marktanteil

„Villacher Fasching“ (25. Februar)

959.000 Zuschauer/innen, 33 Prozent Marktanteil

„Narrisch guat 2“ (22. Februar)

875.000 Zuschauer/innen, 28 Prozent Marktanteil

„Der Bergdoktor“ (5. Februar)

849.000 Zuschauer/innen, 26 Prozent Marktanteil

„Tatort: Wehrlos“ (16. Februar)

844.000 Zuschauer/innen, 24 Prozent Marktanteil

-- Die ORF-Premiere des „Rosenheim-Cops“-Winterspecials sorgte am 13. Februar mit bis zu 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern für Rekord-Quoten: Der Fall „Schussfahrt in den Tod“ in Spielfilmlänge erreichte mit durchschnittlich 1,18 Millionen RW bei 37 Prozent MA die besten Werte seit Beginn der beliebten Serie.

-- Topwerte für den „Opernball“ am 20. Februar: Bis zu 1,555 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – bester Wert seit 2017 – wollten sich die ORF-2-Übertragung des Wiener Opernballs 2020 nicht entgehen lassen. „Die Eröffnung“ um 21.40 Uhr verfolgten durchschnittlich 1,415 Millionen bei einem Marktanteil von 48 Prozent; die Zusammenfassung „Alles Opernball“ am Tag darauf in ORF 1 schauten durchschnittlich 607.000 Seher/innen bei 20 (12+) bzw. 22 (12–49) Prozent Marktanteil.

-- Gut genutzt wurde die Spezial-Berichterstattung zum Coronavirus, wie etwa die „ZIB spezial“ am 25. Februar im ORF-2-Hauptabend mit 1,047 Millionen RW bei 34 Prozent MA und das 90-minütige „Thema spezial“ am 26. Februar mit 607.000 RW bei 19 Prozent MA.

-- Bis zu 602.000 Zuschauer/innen (17. Februar) ließen sich in diesem Monat die 2. Staffel von „Walking on Sunshine“ nicht entgehen, bis zu 366.000 (3. Februar) „Wischen ist Macht“, „Soko Kitzbühel“ erreichte im Februar durchschnittlich 513.000

-- Dem „Bergdoktor“ folgten seine Fans auch im Februar in Scharen – durchschnittlich waren es 828.000 bei 26 Prozent MA.

-- Mehr als gelungener Auftakt für „Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“ am 22. Februar: 590.000 bei 23 Prozent MA blickten mit dem Entertainer in dessen persönliches Archiv.

-- Topwert für „Universum: Wolga – Russlands großer Fluss“ am 4. und 11. Februar: Teil 1 erreichte mit 762.000 RW (23 Prozent MA) die beste Reichweite seit 2018.

-- Der „dokFilm: Adele Neuhauser – Auf Spurensuche“ am 16. Februar war mit 336.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei 23 Prozent MA der zweitmeistgesehene seit dem Start 2007, dazu Top-MA seit 2013.

-- Stark auch „Stöckl.“ mit 286.000 RW bei 21 Prozent MA am 13. Februar, „Eco“ am 27. Februar mit 516.000 RW und „Studio 2“ am 4. Februar mit 439.000 bei 26 Prozent MA

-- Topquoten für Biathlon-WM: 509.000 bei 37 Prozent MA sahen am 16. Februar den 10km-Bewerb der Damen.

--Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote des ORF im Februar 2020 intensiv genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie sport.ORF.at, news.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 6,5 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 35,7 Mio. Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet. In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bei 149 Mio. Minuten (vorläufige Zahlen).

Quelle: AGTT/ GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Weitester Seherkreis: zumindest eine Sendung kurz gesehen, Daten ab 24. Februar 2020 vorläufig gewichtet, ORF

