BV-Stv. Rompolt / Nikolai (SPÖ): Vernunft hat gesiegt!

Grüne schwenken auf SPÖ-Linie um und unterstützen BürgerInnernversammlung zum UBM-Hochhaus

Wien (OTS) - Das Projekt Obere Donaustraße 23-29 geht nun vielleicht doch gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern über die Bühne. Die Grünen kommen der Forderung der SPÖ nach und stellen ein Verlangen auf eine BürgerInnenversammlung. Damit werden die Menschen im Grätzel im Rahmen des Flächenwidmungsverfahrens eingebunden. BV-Stellvertreterin Astrid Rompolt (SPÖ) freut sich über den Meinungsumschwung: "Die Vernunft hat gesiegt, das ist absolut positiv. Es geht gar nicht darum wer Recht hat, das Wichtigste ist, dass die Menschen ihr Grätzel mitgestalten können."

Wünsche auch berücksichtigen

Konkret geht es um die Entwicklung und Gestaltung des über zwei Hektar großen ehemaligen Bürostandortes an der Oberen Donaustraße 23-29. Alexander Nikolai, Spitzenkandidat der SPÖ Leopoldstadt für die Bezirksvertretungswahl: „Die Menschen wissen am besten, welchen Bedarf es gibt. Wir werden jetzt genau darauf achten, dass die BewohnerInnen nicht nur gehört, sondern dass ihre Wünsche auch berücksichtigt werden."

Informationsveranstaltung für „Leopoldquartier“

Die erste Möglichkeit zur Information gibt es am 4. und 5. März 2020, von 16:00-18:30 Uhr an der Oberen Donaustraße 29, 1020 Wien. Dabei wird der aktuelle Planungsstand für das „Leopoldquartier“ präsentiert. Das Feedback der Bevölkerung fließt in die Vorgaben für das qualitätssichernde Verfahren ein.

