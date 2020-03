ORF trauert um Karl Kofler

Wien (OTS) - Der ORF trauert um Karl Kofler: Der schon zu Lebzeiten legendäre ORF-Kameramann („Der Leihopa“, „Seinerzeit“), der auch wesentlichen Anteil an der Oscar-Nominierung von Robert Dornhelms Debütfilm „The Children of Theatre Street“ hatte, starb heute, am Montag, dem 2. März 2020, im 80. Lebensjahr.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Karl Kofler hat sein ganzes Leben den Bildern gewidmet – für den ORF, aber auch für das österreichische Kino und den österreichischen Dokumentarfilm. Jahrzehntelang hat er einige der erfolgreichsten ORF-Produktionen wie ‚Der Leihopa‘ ‚Seinerzeit‘ oder ‚Hallo, wie geht’s?‘ wesentlich mitgeprägt. Seine langjährige Zusammenarbeit mit Robert Dornhelm etwa bei ‚Echo Park‘ brachte ihm auch internationales Renommee. Der ORF verliert einen großen Kameramann, der auch zahlreiche Kolleginnen und Kollegen zu Profis ausbildete. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.“

Der 1940 geborene Karl Kofler war einer der anerkanntesten Kameramänner Österreichs. Als Regisseur oder Kameramann war er an zahlreichen ORF-Produktionen wie etwa „Der Leihopa“ mit Alfred Böhm, „Seinerzeit“ mit Teddy Podgorski, „Hallo, wie geht’s?“ mit Dagmar Koller oder „Herzlichst, Hansi Hinterseer“ beteiligt. Mit Robert Dornhelm drehte er dessen Debütfilm „The Children of Theatre Street“ über das Kirov-Ballett, der 1977 als „Langer Dokumentarfilm“ für den Oscar nominiert wurde. Mit Dornhelm arbeitete er auch etwa für „Echo Park“ oder „Udo Proksch – Out of Control“ zusammen. Er war Mitglied des ersten westlichen Teams, das im Shaolin-Tempel drehen durfte. Seit 2011 betrieb Kofler gemeinsam mit seiner Frau auf seinem Weingut im Grubtal in der Steiermark ein Kameramuseum mit einem kleinen Kinosaal.

