DAZN expandiert in mehr als 200 Märkte weltweit

New York/London (ots) - Der Livesport-Broadcaster DAZN baut seine globale Präsenz massiv aus

- Im Laufe des Jahres 2020 wird DAZN in über 200 Ländern und

Regionen auf der ganzen Welt verfügbar sein

- Der Fokus des Sport-Portfolios liegt in den neu erschlossenen

Märkten zunächst auf Boxen

- Kampf des mexikanischen Superstars Canelo Alvarez Anfang Mai

wird das erste global gestreamte Livesport-Event auf DAZN

Der führende globale Sport-Streaming-Dienst DAZN wird seine Präsenz im Jahr 2020 massiv ausbauen und im Laufe des Jahres in über 200 und damit einem Großteil aller Länder und Regionen auf der Welt verfügbar sein. Der Livesport-Broadcaster führt seine globale Expansionsstrategie, die im Jahr 2016 in Deutschland, Österreich und der Schweiz begann, damit weiter konsequent fort. Momentan ist DAZN neben der DACH-Region auch in Brasilien, Italien, Japan, Kanada, den USA sowie Spanien und

damit in insgesamt neun Ländern auf vier Kontinenten verfügbar.

Das erste globale DAZN-Event, welches in allen Märkten gestreamt werden wird, ist der Boxkampf des mexikanischen Superstars Canelo Alvarez, der während des traditionellen "Cinco-de-Mayo"-Wochenendes stattfinden wird (in Deutschland in der Nacht vom 02. auf den 03. Mai).

In der ersten Phase der globalen Expansion wird DAZN in den neu hinzukommenden Märkten als englischsprachiger Dienst nutzbar sein, der sich auf das Boxen als primäre Sportart konzentriert. Dank erheblicher Investitionen des Livesport-Broadcasters in den Boxsport innerhalb der vergangenen zwei Jahre hält DAZN unter anderem die internationalen Live-Übertragungsrechte führender Boxsport-Promoter, darunter "Golden Boy Promotions", "Matchroom Boxing USA" oder "GGG Promotions". Top-Stars des Boxsports wie Canelo Alvarez oder Gennadiy "GGG" Golovkin werden Teil eines umfangreichen ganzjährigen Portfolios von Premium-Boxkämpfen und vielfältigem Feature-Content innerhalb der neu zu DAZN stoßenden Märkte sein.

"Ab diesem Frühjahr wird der Großteil der Welt Zugang zu DAZN und seinem herausragenden Box-Portfolio haben", sagt John Skipper, Vorstandsvorsitzender der DAZN-Group. "Die bei uns kämpfenden Boxer gehören zu den beliebtesten der Welt. Wir werden gemeinsam mit ihnen in den kommenden Jahren zahlreiche spektakuläre Events für alle Boxfans weltweit gestalten."

Auch Thomas de Buhr, Executive Vice President von DAZN in der DACH-Region, unterstreicht die Bedeutung der globalen Expansion des Livesport-Broadcasters: "Deutschland, Österreich und die Schweiz waren 2016 die weltweit ersten Märkte, in denen DAZN an den Start gegangen ist. In den vergangenen dreieinhalb Jahren haben wir hier bewiesen, die Zukunft des Livesport-Broadcastings gestalten zu können und sind zum größten Anbieter von Livesport-Übertragungen im deutschsprachigen Raum gewachsen. Mit der Expansion von DAZN in über 200 Märkte auf der ganzen Welt wollen wir den in der DACH-Region begonnen Weg nun konsequent weiterführen und den Appetit nach Livesport von Fans auf der ganzen Welt stillen."

Joseph Markowski, Executive Vice President von DAZN in Nordamerika, der den globalen Streaming-Service in den neuen Märkten verantworten wird, ergänzt: "Das internationale Interesse sowohl von Fans als auch potenziellen Partnern an unseren Schlüsselevents war seit dem Start von DAZN im Jahr 2016 enorm. Dies hat uns in dem Entschluss bestärkt, unser bestehendes Rechteportfolio im Boxsport zu nutzen, um unsere weltweite Expansion voranzutreiben. Die Etablierung von DAZN als die weltweite Heimat des Kampfsports soll nur der erste Schritt sein. Wir könnten uns kein besseres erstes globales Event vorstellen als den traditionellen Kampf von Canelo Alvarez am 'Cinco de Mayo'-Wochenende."

Zusätzlich zu den Livesport-Übertragungen wird DAZN global zahlreichen weiteren Content auf seiner Plattform anbieten. Darunter zum Beispiel ein ständig wachsendes Archiv an klassischen Boxkämpfen, hintergründige Features etwa über Athleten oder eine Reihe von Eigenproduktionen wie "40 DAYS", "The Making Of" oder "ONE NIGHT".

Die DAZN-App wird weltweit wie gewohnt auf fast allen Geräten mit Internetanschluss verfügbar sein, darunter alle gängigen Smartphones, Tablets, Laptops, PCs oder auch Geräte im Wohnzimmer, wie z.B. Smart TVs, Streaming-Sticks und Spielekonsolen.

Die Preisgestaltung für die einzelnen Märkte wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Für Fans außerhalb der heute bereits bestehenden Märkte von DAZN, die an einem früheren Zugang zu dem Dienst über eine DAZN-Beta-Community interessiert sind, ist die Registrierung auf DAZN.com möglich. Bitte beachten Sie, dass man sich dafür in einem der neuen Länder oder Regionen befinden muss. Offizielle Einladungen werden im Laufe dieses Monats verschickt.

