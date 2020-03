Köllner setzt auf mehr Sport und Bewegung

SPÖ-Sportsprecher Köllner fordert die Öffnung von Bundessporteinrichtungen für alle

Wien (OTS/SK) - Angesichts der Wichtigkeit von Sport und Bewegung sieht SPÖ-Sportsprecher Maximilian Köllner die Bundesregierung in der Pflicht: „Ich werde auf jeden Fall Druck ausüben, damit die tägliche Bewegungseinheit bis zum Ende der Schulpflicht unter Einbindung der gemeinnützigen Sportvereine umgesetzt wird“, so Köllner. Zudem fordert Köllner die Öffnung von Bundessporteinrichtungen für alle. ****



Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil habe hier Pionierarbeit geleistet: Bereits 80 Prozent der Pflichtschulen im Burgenland haben am Pilotprojekt „Tägliche Turnstunde“ teilgenommen. „Sport und Bewegung haben positive Auswirkungen auf die Gesundheit unserer Kinder und sind die Basis für die SpitzensportlerInnen der Zukunft. Sport ist auch die beste Gesundheitsprävention und spart dem Staat jährlich geschätzte 530 Millionen Euro an Gesundheitskosten“, so Köllner.



Auch das Thema „Nationalstadion“ beschäftigt Köllner. Der ÖFB ist mit dem Land Burgenland in informelle Gespräche getreten, um die Machbarkeit eines Neubaus im Burgenland auszuloten. „Übergeordnetes Ziel ist, dass Österreich wieder über eine Sport- und Veranstaltungsstätte verfügt, die den zeitgemäßen Anforderungen und dem internationalen Standard entspricht. Ob das künftig im Burgenland sein wird, hängt von mehreren Kriterien, von den ExpertInnenmeinungen und schlussendlich von der Bundesregierung ab“, so Köllner. (Schluss) bj/rm

