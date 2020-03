100 Jahre Volksabstimmung: „CARINTHIja 2020 – ein Land sagt Ja“

Am 3. März von 11.05–13.00 Uhr in ORF 2/K und ORF III

Wien (OTS) - Kärnten feiert heuer das 100-Jahr-Jubiläum der Volksabstimmung von 1920. Der ORF überträgt den Auftakt der offiziellen Landesfeierlichkeiten in einer Sondersendung am 3. März 2020 ab 11.05 Uhr live aus dem Großen Wappensaal im Landhaus in Klagenfurt.

Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Abwehrkampf 1918/19 hat sich die Südkärntner Bevölkerung am 10. Oktober 1920 mehrheitlich für den Verbleib bei der damals noch jungen Republik Österreich entschieden. In Würdigung dieses historischen Großereignisses lädt das Land Kärnten am 3. März zum offiziellen Auftakt des 100-Jahr-Jubiläums der Kärntner Volksabstimmung unter dem Titel „CARINTHIja 2020 – ein Land sagt Ja“. Der ORF Kärnten überträgt die Veranstaltung aus dem Großen Wappensaal des Landhauses in Klagenfurt live ab 11.05 Uhr in ORF 2/K. Durch das Programm führt ORF-Moderatorin Ute Pichler. Österreichweit ist die Übertragung, ebenfalls ab 11.05 Uhr, live in ORF III zu sehen. Aus dem „ORF III AKTUELL“-Studio meldet sich ORF-III-Moderator Reiner Reitsamer. Die Sendung kann auch via Live-Stream auf kaernten.ORF.at und über die TVthek mitverfolgt sowie anschließend auf Abruf nachgeschaut werden.

Die Festreden halten Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser, die Präsidentin des Geschichtsvereins für Kärnten Claudia Fräss-Ehrfeld, Botschafter a. D. Wolfgang Petritsch und Landesarchiv-Direktor a. D. Wilhelm Wadl. Als Stimmen der Jugend werden AHS-Landesschulsprecherin Stefanie Strutzmann und Klara Schellander vom BG/BRG für Slowenen auftreten, auch Vertreter der Traditionsverbände und der Kärntner Slowenen kommen in einer Filmeinspielung zu Wort. Für den musikalischen Rahmen sorgen der Grenzlandchor Arnoldstein, das Kvintet Donet, der Mädchenchor „M con Voce“ des Musikgymnasiums Viktring, die Kärntner Jazzgrößen Tonč Feinig und Edgar Unterkirchner sowie das Ensemble der Militärmusik Kärnten.

