Toto: Dreifachjackpot – 27.000 Euro für nächsten Dreizehner

Doppeljackpot beim Zwölfer geknackt – 11.100 Euro für Tiroler

Wien (OTS) - Die Jackpot Serie beim Dreizehner geht in eine weitere Runde, denn am Wochenende ist es neuerlich niemandem gelungen, 13 Spiele richtig zu tippen. Damit wartet nun ein Dreifachjackpot mit rund 27.000 Euro.

Der Doppeljackpot beim Zwölfer fand einen Abnehmer. Ein Tiroler tippte als einziger zwölf Spiele richtig und gewann mehr als 11.100 Euro. Zum Erfolg kam er dabei mit dem System 922, gescheitert ist er an Spiel 8, rechnete also nicht mit dem Heimsieg des FC Köln gegen Schalke 04.

In der Torwette heißt es weiterhin Jackpot in den ersten beiden Rängen, und auch der Hattrick Jackpot geht in eine weiter Runde.

Annahmeschluss für die Runde 10A ist am Dienstag um 18:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 9B

3fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 20.557,98 – 27.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 11.101,30 34 Elfer zu je EUR 27,10 206 Zehner zu je EUR 8,90 309 5er Bonus zu je EUR 2,40

Der richtige Tipp: X X 2 1 2 / X 2 1 X X 1 X EX EX 2 1 X 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 19.972,80 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.217,38 Torwette 3. Rang: 16 zu je EUR 35,30 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 131.286,52

Torwette-Resultate: 1:1 1:1 0:+ 2:0 2:+

