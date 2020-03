Lotto: Solo-Sechser mit 1 Million Euro im Burgenland

Jackpot beim Joker – es geht um 350.000 Euro

Wien (OTS) - Das Burgenland im Lotto Glück – Nachdem erst am vergangenen Mittwoch einer der drei Gewinner, die den Sechsfachjackpot geknackt hatten, aus dem Burgenland kam, gibt es jetzt den nächsten Sechser im östlichsten Bundesland: Per Quicktipp kam am Sonntag ein Burgenländer als einziger zu den „sechs Richtigen“ und gewann damit exakt 1 Million Euro.

Insgesamt war dies bereits der dritte Sechser für das Burgenland in diesem Jahr, und damit schloss man in der Bundesländer-Wertung zum bisherigen Spitzenreiter Steiermark auf.

Vier Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils rund 26.400 Euro. Auch hier ist ein Burgenländer dabei, der mit den System 0/07 zum Erfolg kam. Zwei Niederösterreicher und ein win2day User hatten mit dem Quicktipp Glück.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde auf die 55 Fünfer aufgeteilt und erhöhte deren Quote auf mehr als 5.200 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde etwa 150.000 Euro erwartet.

Joker

Die richtige Joker Zahl war diesmal auf keinem Wettschein, und so geht es hier am kommenden Mittwoch um einen Jackpot. Die Österreichischen Lotterien rechnen dabei mit einer Joker Gewinnsumme von etwa 350.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 1. März 2020

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 26.397,20 61 Fünfer zu je EUR 1.888,30 180 Vierer+ZZ zu je EUR 191,90 3.463 Vierer zu je EUR 55,40 4.422 Dreier+ZZ zu je EUR 19,50 59.552 Dreier zu je EUR 5,80 216.655 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 11 14 20 37 38 41 Zusatzzahl: 13

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 1. März 2020

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 55 Fünfer zu je EUR 5.225,90 2.709 Vierer zu je EUR 17,90 43.480 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 02 06 11 15 21 45

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 1. März 2020

JP Joker, im Topf bleiben EUR 203.577,51 – 350.000 Euro warten 10 mal EUR 8.800,00 112 mal EUR 880,00 1.028 mal EUR 88,00 10.278 mal EUR 8,00 101.432 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 7 2 7 2 9

