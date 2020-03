NEOS zu Arbeitsmarktdaten: Potentiale von Frauen am Arbeitsmarkt nutzen

Gerald Loacker: „Es ist erfreulich, dass die Arbeitslosigkeit sinkt. Wir dürfen uns aber nicht zurücklehnen.“

Wien (OTS) - „Dass die Arbeitslosigkeit weiterhin sinkt, ist erfreulich. Dennoch warne ich davor, vorschnell Luftsprünge zu machen, denn verschiedene Unsicherheitsfaktoren der Weltwirtschaft können kurz- bis mittelfristig auch in Österreich zu spüren sein“, warnt NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker. „Das heißt die Politik darf sich nicht zurücklehnen, sondern muss Maßnahmen setzen, falls sich der Wind am Arbeitsmarkt wieder dreht. Dazu gehören etwa dringend Qualifizierungsmaßnahmen für die weiterhin sehr hohe Zahl an offenen Stellen.“

Anlässlich des Weltfrauentags verweist Loacker auch darauf, dass Frauen am Arbeitsmarkt immer noch mit Hürden konfrontiert sind, die es ihnen erschweren, ihre Potentiale voll ausschöpfen: „Fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten, negative Erwerbsanreize im Arbeits-, Steuer- und Familienrecht bis hin zu Herdprämien, ein ungleiches Karenzmodell, Rollenzuschreibungen in Frauen- und Männerbranchen: All das erschwert Frauen die Situation am Arbeitsmarkt, führt zu Einkommensunterschieden zwischen Männern und Frauen und langfristig zu Altersarmut von Frauen. Wir müssen es Frauen ermöglichen gleichberechtigt am Arbeitsmarkt teilzunehmen.“

